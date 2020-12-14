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Вчера в центре Минска был пожар. Погиб молодой мужчина
14.12.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 декабря поздно вечером в доме по улице Короля, 18, горела квартира. Погиб мужчина. Подробности
В квартире пятиэтажного дома по улице Короля, 18, поздно вечером случился пожар. На пожаре спасатели обнаружили погибшего хозяина — 28-летнего мужчину. Причины происшествия устанавливаются.
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13 декабря поздно вечером в доме по улице Короля, 18, горела квартира. Погиб мужчина.
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