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Вчера в центре Минска был пожар. Погиб молодой мужчина

14.12.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 декабря поздно вечером в доме по улице Короля, 18, горела квартира. Погиб мужчина. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

В квартире пятиэтажного дома по улице Короля, 18, поздно вечером случился пожар. На пожаре спасатели обнаружили погибшего хозяина — 28-летнего мужчину. Причины происшествия устанавливаются.

 
 
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13 декабря поздно вечером в доме по улице Короля, 18, горела квартира. Погиб мужчина.
 
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