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На площади Независимости в Минске силовики задерживают участников традиционной акции пенсионеров

14.12.2020 15:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 декабря. Силовики препятствуют проведению традиционного Марша мудрости в Минске. 

Участники акции — в основном пожилые люди — собрались 14 декабря на площади Независимости. Телеграм-каналы разместили фото и видео, на которых несколько десятков пожилых люди водят хоровод вокруг новогодней елки, установленной напротив Красного костела, хлопают в ладоши и скандируют "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Среди присутствующих на площади известные активисты Нина Багинская и Ян Гриб. 

Милиция с самого начала сбора людей предупреждала в громкоговоритель о том, что акция несанкционированная. ГАИ перекрыла выезд на проспект Независимости со стороны вокзала и улицы Московской. Вдоль проспекта у гостиницы "Минск" стоят милицейские автобусы и микроавтобусы. На площадь пришли силовики в черной форме и окружили пенсионеров. Около 14.45 на площади Независимости начались задержания. Людей отводят в автобусы. 

Минский метрополитен объявил о закрытии с 14.40 на вход и выход второго вестибюля станции метро "Площадь Ленина" (со стороны площади Независимости). Поезда на этой станции останавливаются. 

Тем временем появилась информация о другой точке сбора участников Марша мудрости — возле железнодорожного вокзала.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 декабря. Силовики препятствуют проведению традиционного Марша мудрости в Минске. Участники акции — в основном пожилые люди — собрались 14...
 
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