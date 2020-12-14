На марше пенсионеров протестующих окружили и задержали возле Красного костела

Источник материала: Tut.by

На площади Независимости сегодня собрались участники одиннадцатого марша пенсионеров. Но марша не случилось — силовики окружили протестующих, многих задержали.



Фото: читатель TUT.BY

К началу марша на проспекте Независимости вдоль дороги поставили на «аварийку» желтые автобусы МАЗ без номеров. Они стояли по маршруту, по которому обычно идут пенсионеры. По словам очевидцев, внутри были силовики. Также во дворах в центре читатели заметили микроавтобусы силовиков.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Но протестующие в этот раз остались на площадке возле Красного костела. Люди стояли возле елки, кричали «Уходи» и «Жыве Беларусь» и водили хороводы. Примерно через полчаса протестующих стал окружать ОМОН.

К этому моменту в метро закрыли выход на станции метро «Площадь Ленина». Также было перекрыто движение на проспекте.

Спустя час после старта марша на площадке возле Красного костела начались задержания, пенсионеров усадили в бусы. Вот как это происходило.

Примерно в 15.20 автобусы с силовиками уехали, открыли метро, заработала станция «Площадь Ленина».

Читатели сообщают, что задержанных порядка 30−40 человек, они находятся в Ленинском РУВД.

Получить оперативный комментарий от ГУВД Мингорисполкома не удалось.