Узнали, почем в Гомеле корпоративы для тех, кто все-таки на них собирается, не боясь ковида

Источник материала: Tut.by

Предновогоднее настроение многим портит COVID-19. Например, коллективам крупных госорганизаций и предприятий настоятельно рекомендовано воздержаться от корпоративов. Некоторым в итоге пришлось отменять бронь в самый последний момент. Как на это реагируют представители общепита? Не отказались ли в гомельских барах и ресторанах от традиционных праздничных программ?



Фото: mysistersarahrocks.com

Оказывается, не отказались. Сезон корпоративов стартует в Гомеле уже на этой неделе.

Так, в ночном клубе «Немо» корпоративы начинаются уже 15 декабря. 70 рублей с человека придется заплатить за кухню и 20 на входе за программу. Веселиться можно до четырех утра.

Вечер с коллегами в «Провансе» обойдется в 80 рублей на человека: 55 рублей — кухня, 25 — музыкальная программа с ведущим Павлом Фроловым, кавер-бендом, диджеями и конкурсами.

Стоимость корпоратива в Чисто пивном ресторанчике — 60−70 рублей с человека. В стоимость входит кухня, а также живая музыка, фуршет, фотограф, интерактив с ведущим.

В «Старом времени» за 50 рублей с человека компанию обещают вкусно накормить и развлечь: будут танцы и артисты. Но предупреждают, что свободных дат уже мало.

В караоке-клуб Arena Hall рассказали, что самые крутые праздники у них запланированы на 24, 25 и 26 декабря. Стоимость 90 рублей с человека. 60 из них — за кухню и 30 — за программу с караоке, кавер-группой, фотозоной, фуршетом и конкурсами.

После 26 декабря программа немного изменится и в два раза подешевеет. А столик для шести человек обойдется в 180 рублей.

Кстати о безопасности. Сейчас в караоке в Arena Hall микрофон после каждого участника помещают под специальные лампы для обеззараживания.

Демократичные условия предлагают в ресторане «Беларуская хата». Никаких предзаказов не нужно. Достаточно заплатить за программу с ведущим и Дедом Морозом — 10 рублей. Меню — как в обычные дни.

В развлекательном центре «Европа» пока не знают, как быть с корпоративами. На прошлой неделе, говорят здесь, от предновогодних вечеров отказались сразу несколько крупных организаций. И праздничная программа сорвалась.

— «Белтелеком», нефтяники, железная дорога — всем запретили корпоративы. А нам, чтобы кавер-бенд заработал, хотя бы человек 100 за один вечер надо собрать.

Корпоратив здесь обойдется в 85 рублей с человека. Это с программой, которая пока, получается, под вопросом.

В ресторане «Фасоль» предупредили, что классических корпоративов у них не проводят. А самый большой столик рассчитан на 15 человек. Стоимость меню — как в обычные дни.

Можно, конечно, отправиться за город. Так, «Белая дача» предлагает корпоратив стоимостью 70 рублей с человека. 20 из них — за программу с ведущим и конкурсами.

Вечер в гостинично-развлекательном комплексе «Ранчо» обойдется в 80 рублей. Обещают много еды, танцы, конкурсы. В стоимость входит и доставка гостей специальным автобусом сначала из дома на «Ранчо», а потом — с «Ранчо» домой.

Здесь же можно встретить и новогоднюю ночь. Программа с 9 вечера до пяти утра обойдется в 150 рублей с человека. То же самое, но с ночевкой и утренним продолжением празднования — в 220 рублей.

Представители общепита в один голос утверждают, что в их заведениях предпринимаются все меры для безопасного отдыха посетителей: персонал работает в масках и перчатках, гости, если они не едят в этот момент, должны также быть в масках, столы — расставлены на безопасном расстоянии, на входе и в туалетах — санитайзеры.