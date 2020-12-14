«Моей бабушке 67 лет, а прабабушке - 89». Родные о пенсионерах, которых задержали на марше

Источник материала: Tut.by

«Недавно позвонила бабушка, говорит, их с прабабушкой задержали на марше пенсионеров, сейчас мы с мамой едем их искать по РУВД, — рассказывает TUT.BY читательница Дарья. — Моей бабушке 67 лет, а ее маме — 89. Где их искать, мы не знаем».



Минск, 14 декабря 2020 года. Фото: читатель TUT.BY

Бабушку Дарьи зовут Людмила Иосифовна Быстренко. По образованию она инженер, на пенсию вышла лишь в прошлом году, до этого работала менеджером. Имя прабабушки — Валерия Михайловна Смирнова. Много лет она была главным бухгалтером в строительной организации.

Сегодня днем женщины отправились на площадь Независимости. Спустя какое-то время, Людмила Иосифовна позвонила дочке Наталье и предупредила: их задержали.

— Сказала, они стоят возле бусов, и сейчас их будут грузить, — пересказывает ту беседу Наталья. — Минут через десять мы снова созвонились. Они уже были внутри. Мама сообщила: людей забрали очень много. Самое страшное, что меня тревожит, мама говорила: внутри мало воздуха.

Куда именно отвезли Людмилу Иосифовну и Валерию Михайловну родные не знают. Женщин задержали впервые. Поиски близкие планируют начать с Центрального РУВД.

— Почему ваши бабушка и мама решили выйти на марш? — спрашиваем у Натальи.

— А как можно не выходить?

По словам Натальи, ее мама и бабушка следят за новостями в интернете, а не по телевизору.

— Летом бабушка сама сходила в магазин, купила смартфон, — описывает 89-летнюю бабушку Наталья. — Мы ей подключили телеграм, поэтому она в курсе за происходящим.

Среди задержанных и Татьяна Зелко, лидер организации пенсионеров «Наше поколение». Об этом TUT.BY сообщил ее сын Александр.

— Мама попросила у кого-то телефон и смогла мне позвонить, — говорит Александр. — Ее привезли в Ленинское РУВД, сейчас с вместе с ней находится человек 40. Сейчас, рассказывает, они сидят в каком-то помещении и готовятся к проверке вещей. Всего же, по маминым оценкам, в это управление привезли человек 80.

Татьяне Зелко 67 лет. Это не первое ее задержание. Поэтому, делится наблюдениями ее сын, по голосу слышно: она спокойна.

— Но у нее есть проблемы с давлением, так что я переживаю.

— А как другие себя чувствуют?

— Вроде бы нормально, — отвечает собеседник. — О том, когда пенсионеров начнут выпускать, будут ли выписывать протоколы, им не сообщали. Но они просят подъехать в РУВД их забрать, на случай, если будут отпускать.

По данным правозащитников, на площади Независимости сегодня задержали 70−80 человек.