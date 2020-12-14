«Эти люди должны понести наказание». В Бресте родители отчисленного за акцию студента подали в суд на вуз

Источник материала: Tut.by

После студенческой акции солидарности из Брестского государственного технического университета в конце октября отчислили девять студентов. Родители одного из них, Михаила Якушевича, подали на вуз в суд. Они убеждены, что оснований для отчисления их сына не было. Университет придерживается другого мнения. 14 декабря в суде Московского района Бреста прошло предварительное заседание по гражданскому делу.





Сам экс-студент на заседание не явился. После отчисления он уехал в Польшу. С января он продолжит обучение по IT-специальности в одном из польских вузов. В суде его интересы представлял отец Михаил Якушевич-ст.

«Мы так и не смогли увидеть никаких доказательств»

В своем иске Михаил Якушевич-ст. указал, что его сын обучался в БрГТУ с 1 сентября 2018 года на платной основе. Образование парень получал по специальности «искусственный интеллект». Приказом ректора от 28 октября 2020 года его отчислили с третьего курса за «систематическое нарушение правил внутреннего распорядка». Поводом стала студенческая несанкционированная акция солидарности, которая прошла в фойе университета 26 октября. Родители экс-студента настаивают: их сын ни в каких неразрешенных мероприятиях не участвовал, а, следовательно, правил не нарушал. А раз не нарушал — то и оснований для его отчисления не было.

— В самом приказе об отчислении не предоставлено никаких доказательств совершения моим сыном данного поступка [участия в несанкционированном мероприятии]. Согласно Кодексу об образовании, студент может быть отчислен при систематических дисциплинарных нарушениях. То есть их должно быть не одно, а несколько в течение учебного года. Моему сыну было сделано только одно дисциплинарное взыскание в виде выговора [за участие в несанкционированной акции 26 октября], после чего он был отчислен из университета, — рассказал в суде Михаил Якушевич-ст. и предоставил справку из милиции о том, что его сын ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался.

Отец бывшего студента также подчеркнул, что пытался получить в администрации вуза доказательства участия его сына в несанкционированном массовом мероприятии. Однако таковых ему не предоставили.

— Мы так и не смогли увидеть никаких доказательств о том, что он совершил правонарушение, — подчеркнул отец, — Также хочу обратить внимание, что приказ на отчисление был подписан двумя людьми: ректором и проректором по воспитательной работе Натальей Петровной Яловой. Ни деканом, ни первым проректором, ни одним из юристов приказ подписан не был. Руководитель юротдела, которая уволилась после отчисления студентов, отказалась подписывать приказ. Она предоставила ректору свою докладную записку, в которой указала, какие, по ее мнению, нарушения были допущены в данном приказе и предложила признать этот приказ недействительным.

В конце своей речи Михаил Якушевич-ст. попросили суд признать приказ ректора БрГТУ об отчислении незаконным.



Та самая студенческая акция солидарности. Фото: Бинокль

«Систематически — два раза»

БрГТУ иск не признал. Представитель вуза на заседании сообщила, что Михаила Якушевича младшего ранее знакомили с правилами внутреннего распорядка.

— 26.10.2020 года истцом были совершены одновременно два нарушения, предусмотренные договором и правилами внутреннего распорядка обучающихся. Во-первых, истец вместе с группой студентов принимал участие в массовом мероприятии в фойе главного корпуса университета, что подтверждается докладной запиской проректора по воспитательной работе Яловой. (…) Во-вторых, в этот же день в это же время у истца [имеется в виду студент] должна была быть лекция у заведующего кафедрой интеллектуальных информационных технологий Головко, который, в связи с пропуском истцом данного занятия, написал докладную записку. В своей объяснительной истец фактически подтверждает совершение этих нарушений, указывая, что пропустил учебное занятие так как находился со студентами в холле главного корпуса.

После первой докладной записки Михаилу Якушевичу сделали выговор, после второй — отчислили «за систематическое нарушение требований договора о подготовке специалиста с высшим образованием и Кодекса об образовании».

— Кроме того, истец неоднократно был замечен в нарушении правил внутреннего распорядка и в связи с этим приглашался на беседы на совет профилактики университета, — резюмировала представитель БрГТУ.

Родители Михаила не согласились с тем, что их сын неоднократно нарушал правила. По словам отца, Михаил исправно посещал занятия, сессии сдавал вовремя, претензий по учебе к нему не было.

— Вы утверждаете, что он являлся систематическим нарушителем. У него были еще пропуски, кроме четырех академических часов в тот день (26 октября. — TUT.BY)? — спросил у представителя вуза Михаил Якушевич-ст.

— Насчет пропусков я не знаю. Но то, что он ранее был замечен в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, это было.

— А вы можете предоставить мне доказательства, что он был замечен? Потому что на мою просьбу предоставить мне доказательства систематических нарушений моим сыном никто ничего не предоставил. На основании каких документов вы выносите такое решение?

— На основании Кодекса об образовании, систематическое — это повторное в течение года.

— Вы говорите, что он систематически нарушал дисциплину. Как вы можете мне это подтвердить?

— Систематически — два раза. 26-го числа допустил пропуск учебных занятий и был замечен в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

«Продолжим дальше разбираться»

Судья заслушала стороны и назначила разбирательство на 11 января. После заседания Михаил Якушевич сообщил, что для него это принципиальный спор.

— Я считаю, что люди, которые это сделали, должны понести наказание. Если не сейчас, то я возобновлю дело, когда суды начнут работать нормально.

— А если суд все же станет на вашу сторону?

— Мы продолжим дальше разбираться и подадим иски о компенсации морального и материального вреда.

Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ. Теперь уже бывший глава Брестского технического университета Александр Драган занимал эту должность с мая 2018 года. После его ухода у главного корпуса университета неоднократно проходили стихийные студенческие акции солидарности в поддержку экс-ректора.