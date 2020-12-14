«В исполкоме такие справки не выдают». Житель Пружан дозвонился до мэра и попросил разрешения гулять по городу

Источник материала: Tut.by

Помните историю о жительнице Пружан, которая написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами, чтобы не попасть в РОВД? На днях с такой же просьбой на прямую линию к местному мэру Юрию Бисуну обратился горожанин Олег Кулеша.



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Председателю райисполкома активист решил позвонить после того, как в первой декаде декабря его четыре раза увозили с улиц города в райотдел милиции, рассказал TUT.BY Олег Кулеша.

— Последний раз мне сделали замечание, что я иду по городу в куртке неподобающего цвета — бело-красно-белого — и нужно ехать на разговор, — сообщил активист.

Своей проблемой Олег решил поделиться с председателем Пружанского райисполкома Юрием Бисуном, который 12 декабря проводил прямую телефонную линию. Запись разговора есть в редакции.

— Доброго дня, — поприветствовал председателя по телефону Олег Кулеша.

— Доброго, — ответил председатель.

— Скажите, где у нас в райисполкоме выдают разрешение на то, чтобы я мог ездить в общественном транспорте, ходить по нашей площади, в магазин и так далее? В какой кабинет мне обращаться? Потому что наша милиция меня уже задерживала на всех улицах города. (…) Они меня привозят в свое РОВД, говорят, что со мной проводится беседа, а сами начинают вести допрос. Кто на их может еще повлиять?

— Прокуратура.

— Ну то, что нужно в прокуратуру жалобу писать, я знаю. Я напишу обязательно жалобу, но, может, мне какую-нибудь бумагу дадут в райисполкоме?

— В райисполкоме такие справки не выдаются, и Конституция в Республике Беларусь действует. Если вас незаконно задержали, вы можете обратиться в прокуратуру с конкретным заявлением на конкретное должностное лицо, если есть нарушение ваших гражданских прав, — сказал Юрий Бисун.

— Так мне тогда придется на весь РОВД писать: кто дежурит, тот и задерживает.

Активист также спросил у председателя, как часто в последнее время в райисполком обращались горожане с похожей просьбой.

— Сегодня никто не обращался. Вы один, — ответил Юрий Бисун.

— А вообще?

— Ну вы извините… Вы не относитесь к тому органу, которому я должен давать такую информацию. Она не относится к вашей жизнедеятельности и обеспечению вашей жизнедеятельности, что я должен перед вами отчитываться.

Напомним, ранее жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами. Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов на улицах города для установления личности. По данным председателя местного координационного совета Анны Баран, аналогичные просьбы местным властям написали уже четыре человека.