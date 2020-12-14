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«В исполкоме такие справки не выдают». Житель Пружан дозвонился до мэра и попросил разрешения гулять по городу
14.12.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните историю о жительнице Пружан, которая
Председателю райисполкома активист решил позвонить после того, как в первой декаде декабря его четыре раза увозили с улиц города в райотдел милиции, рассказал TUT.BY Олег Кулеша.
— Последний раз мне сделали замечание, что я иду по городу в куртке неподобающего цвета — бело-красно-белого — и нужно ехать на разговор, — сообщил активист.
Своей проблемой Олег решил поделиться с председателем Пружанского райисполкома Юрием Бисуном, который 12 декабря проводил прямую телефонную линию. Запись разговора есть в редакции.
— Доброго дня, — поприветствовал председателя по телефону Олег Кулеша.
— Доброго, — ответил председатель.
— Скажите, где у нас в райисполкоме выдают разрешение на то, чтобы я мог ездить в общественном транспорте, ходить по нашей площади, в магазин и так далее? В какой кабинет мне обращаться? Потому что наша милиция меня уже задерживала на всех улицах города. (…) Они меня привозят в свое РОВД, говорят, что со мной проводится беседа, а сами начинают вести допрос. Кто на их может еще повлиять?
— Прокуратура.
— Ну то, что нужно в прокуратуру жалобу писать, я знаю. Я напишу обязательно жалобу, но, может, мне какую-нибудь бумагу дадут в райисполкоме?
— В райисполкоме такие справки не выдаются, и Конституция в Республике Беларусь действует. Если вас незаконно задержали, вы можете обратиться в прокуратуру с конкретным заявлением на конкретное должностное лицо, если есть нарушение ваших гражданских прав, — сказал Юрий Бисун.
— Так мне тогда придется на весь РОВД писать: кто дежурит, тот и задерживает.
Активист также спросил у председателя, как часто в последнее время в райисполком обращались горожане с похожей просьбой.
— Сегодня никто не обращался. Вы один, — ответил Юрий Бисун.
— А вообще?
— Ну вы извините… Вы не относитесь к тому органу, которому я должен давать такую информацию. Она не относится к вашей жизнедеятельности и обеспечению вашей жизнедеятельности, что я должен перед вами отчитываться.
Напомним, ранее жительница Пружан
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«В исполкоме такие справки не выдают». Житель Пружан дозвонился до мэра и попросил разрешения гулять по городу
Председателю райисполкома активист решил позвонить после того, как в первой декаде декабря его четыре раза увозили с улиц города в райотдел милиции.
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