Синоптики предупредили о неблагоприятном явлении: на вторник объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник: объявлен оранжевый уровень опасности. 15 декабря в стране ожидаются туманы, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В ближайшие сутки, 15 декабря, на большей части территории ожидаются туманы. Видимость в тумане 100−500 метров», — предупредили синоптики. Такая же погода будет в столице и Минской области.

Во вторник ночью и утром во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет преимущественно без осадков. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6 °С, а максимальная днем −2…+3 °С.