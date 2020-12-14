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Синоптики предупредили о неблагоприятном явлении: на вторник объявлен оранжевый уровень опасности
15.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник: объявлен оранжевый уровень опасности. 15 декабря в стране ожидаются туманы, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.
«В ближайшие сутки, 15 декабря, на большей части территории ожидаются туманы. Видимость в тумане 100−500 метров», — предупредили синоптики. Такая же погода будет в столице и Минской области.
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Синоптики предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник: объявлен оранжевый уровень опасности. 15 декабря в стране ожидаются туманы,...
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