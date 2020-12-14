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Синоптики предупредили о неблагоприятном явлении: на вторник объявлен оранжевый уровень опасности

15.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник: объявлен оранжевый уровень опасности. 15 декабря в стране ожидаются туманы, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В ближайшие сутки, 15 декабря, на большей части территории ожидаются туманы. Видимость в тумане 100−500 метров», — предупредили синоптики. Такая же погода будет в столице и Минской области.

Во вторник ночью и утром во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет преимущественно без осадков. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6 °С, а максимальная днем −2…+3 °С.

 
 
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Синоптики предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник: объявлен оранжевый уровень опасности. 15 декабря в стране ожидаются туманы,...
 
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