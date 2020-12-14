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«Наверное, хотят попугать как следует пенсионеров». Как родные ожидали задержанных на «Марше мудрости»
15.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 декабря на марше пенсионеров, по подсчетам
— Кто хочет кофе? — спрашивает парень лет 30 и несет горячий кофе собравшимся в ожидании родных около Ленинского РУВД. Кажется, что даже через маску чувствуешь кофейный аромат. Кто-то не отказывается, потому что стоит здесь, под РУВД, уже не один час — снимает свою маску, берет картонный стаканчик в руки и делает глоток.
— Кого-то уже отпустили? — спрашивает мужчина, выходя из только что припаркованной машины.
— Нет! — отвечают несколько голосов сразу.
Мужчина приехал, чтобы помочь тем, кого отпустят, добраться домой. Пока волонтеры говорят, что в Ленинском РУВД обещали отпустить всех, там более 30 задержанных, до этого была информация, что отпустят только тех, кто старше 60 лет. Как будет в реальности, пока не знает никто.
Родные ждут близких рядом с РУВД. Здесь же и волонтеры: они помогают родственникам узнать, в этом ли РУВД задержанные, рассказывают, где и когда может быть суд, что можно передать в изолятор. Всего около РУВД около 20 человек. Собравшиеся обсуждают, что когда задержанных привезли в РУВД, их держали в какой-то пристройке. Они это видели, когда открывались ворота и на территорию РУВД въезжали машины.
Надежда тоже приехала сегодня вечером помочь задержанным пенсионерам добраться домой после того, как их отпустят из РУВД. Среди задержанных — ее знакомая, с которой они вместе были наблюдателями на избирательном участке во время выборов президента.
— Сказали, что тех, кто старше 60 лет, отпустят, а ей 67! — говорит девушка.
Сегодня вечером уже даже радуешься тому, что человек старше 60 лет. Это значит, что, скорее всего, он будет ночевать дома, а не в изоляторе.
У Александра задержали маму — Ирину Александровну. Ей 58 лет. До пенсии она работала кадровиком, была начальником отдела кадров на «Белрыбе».
— Смотрите, — говорит он и показывает в телефоне список вызовов. — Она мне позвонила в 15.10, сказала, что их везут и что перезвонит позже. Через 40 минут набрала и сказала, что везут в Ленинское РУВД. Сначала была информация, что тех, кому до 60 лет, а маме 58 лет, повезут на ночь на ЦИП на Окрестина, и я поехал домой за теплыми вещами, зубной пастой, средствами гигиены. Мама уже на пенсии, но еще немного подрабатывает. Ее задержали впервые. Она у меня довольно молодая духом, думаю, она это воспринимает с улыбкой, как новый жизненный опыт. Морально, наверное, сейчас каждый готов к тому, что может туда попасть. Каждый, кто ходит на акции, отдает себе отчет в том, какие могут быть последствия.
— Как вы относитесь к тому, что задерживают пенсионеров?
— Ну, как говорят: когда думаешь, что достиг дна, оттуда начинают стучать. Ничему в нашей стране, мне кажется, уже удивляться не стоит.
К волонтерам подходит женщина, она ищет своего мужа. Женщина не верит, что его отпустят сегодня. Ее мужу 69 лет, он принимает определенные лекарства, и она волнуется, как их передать.
— Наверное, они хотят попугать как следует пенсионеров. Возможно, эти марши были для них раздражающим моментом. Так много пенсионеров раньше не задерживали, а сегодня 80 человек (по актуализированной информации волонтеров, задержанных более 90 человек. — Прим. TUT.BY)! Это очень много! Он мне позвонил сначала с площади и сказал, что они стоят и их усиленно приглашают в автобус. Я даже слышала, как им говорили проходить в автобус. Когда он уже был здесь, в РУВД, я с ним разговаривала, он сказал, что очень много женщин и их пропускают вперед. Но сказал, что протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) будет.
Возле РУВД стоит Наталья. У нее сегодня задержали маму, ей 68 лет, и бабушку, ей 89 лет.
— Летом бабушка сама сходила в магазин, купила смартфон, —
К нашему разговору подключается Татьяна. У нее задержали маму и ее подругу — обе 1945 года рождения, вместе когда-то учились в университете, вместе сегодня были задержаны на марше и доставлены в Ленинское РУВД. Она говорит, что привезла маме лекарства и хотела их передать, но в РУВД не приняли, несмотря на медицинские документы. По словам дочери, у мамы случаются внезапные потери сознания.
— Сказали, что если станет плохо, то успеют вызвать скорую. Даже не взяли воду с таблетками, — говорит Татьяна, она сама по профессии медик. — Они себя ведут настолько бездушно. Я не понимаю, как можно быть в отношении молодых и здоровых такими бесчувственным, а это же люди, которые никого не убивали, это не преступники, эти люди всю жизнь работали, мои родители — интеллигентные люди в четвертом поколении — педагоги, инженеры, учителя…
— Другие не ходят, хочу вам сказать! — добавляет женщина, стоявшая рядом.
Примерно в 21.00 задержанных на марше начали выпускать из Ленинского РУВД.
А так отпускали задержанных на марше пенсионеров из Октябрьского РУВД.
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«Наверное, хотят попугать как следует пенсионеров». Как родные ожидали задержанных на «Марше мудрости»
Сегодня на марше пенсионеров, по подсчетам волонтеров, задержали около 90 человек. Часть из них отвезли в Ленинское РУВД. Мы подежурили около него вместе с родными...
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