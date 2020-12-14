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Дополнительные поезда назначены на время новогодних праздников

15.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по маршрутам БрестВитебск и Гродно – Минск на время новогодних праздников, сообщила пресс-служба БЖД.

© Photo : БЖД
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Поезд межрегиональных линий эконом-класса № 652/651 Брест – Витебск – Брест будет отправляться из областных центров 24, 27 и 30 декабря, а также 3 и 10 января.

Поезд межрегиональных линий эконом-класса № 628/627 Гродно – Минск – Гродно отправится из Гродно 29 декабря, а из столицы – 30 декабря.

Кроме того, из-за повышенного спроса на перевозки поезд № 725/726 Минск – Брест – Минск 30 декабря будет курсировать сдвоенным составом.

Ранее БЖД назначила более 70 дополнительных поездов. Они будут ходить с 24 декабря по 11 января по самым востребованным у пассажиров маршрутам из Минска на Гомель, Брест, Витебск, Полоцк, Пинск, Светлогорск, а также между Гомелем и Витебском, Гродно, Кричевом и Коммунарами.

"Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена", – добавили на железной дороге.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Составы будут ходить по направлениям Брест – Витебск и Гродно – Минск в последних числах декабря и начале января.
 
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