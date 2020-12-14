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Дополнительные поезда назначены на время новогодних праздников
15.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по маршрутам Брест – Витебск и Гродно – Минск на время новогодних праздников, сообщила пресс-служба БЖД.
© Photo : БЖД
Поезд межрегиональных линий эконом-класса № 652/651 Брест – Витебск – Брест будет отправляться из областных центров 24, 27 и 30 декабря, а также 3 и 10 января.
Поезд межрегиональных линий эконом-класса № 628/627 Гродно – Минск – Гродно отправится из Гродно 29 декабря, а из столицы – 30 декабря.
Кроме того, из-за повышенного спроса на перевозки поезд № 725/726 Минск – Брест – Минск 30 декабря будет курсировать сдвоенным составом.
Ранее БЖД назначила
"Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена", – добавили на железной дороге.
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Составы будут ходить по направлениям Брест – Витебск и Гродно – Минск в последних числах декабря и начале января.
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