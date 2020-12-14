Дополнительные поезда назначены на время новогодних праздников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по маршрутам Брест – Витебск и Гродно – Минск на время новогодних праздников, сообщила пресс-служба БЖД.

Поезд межрегиональных линий эконом-класса № 652/651 Брест – Витебск – Брест будет отправляться из областных центров 24, 27 и 30 декабря, а также 3 и 10 января.

Поезд межрегиональных линий эконом-класса № 628/627 Гродно – Минск – Гродно отправится из Гродно 29 декабря, а из столицы – 30 декабря.

Кроме того, из-за повышенного спроса на перевозки поезд № 725/726 Минск – Брест – Минск 30 декабря будет курсировать сдвоенным составом.

Ранее БЖД назначила более 70 дополнительных поездов . Они будут ходить с 24 декабря по 11 января по самым востребованным у пассажиров маршрутам из Минска на Гомель, Брест, Витебск, Полоцк, Пинск, Светлогорск, а также между Гомелем и Витебском, Гродно, Кричевом и Коммунарами.

"Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена", – добавили на железной дороге.