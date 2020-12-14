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Билеты на поезда не будут продаваться онлайн утром 15 декабря

15.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Онлайн-сервис по продаже билетов Белорусской железной дороги не будет работать утром 15 декабря, сообщила пресс-служба БЖД.

© Sputnik
Проезд в поездах и электричках дорожает в Беларуси

Причина – плановые технические работы. Сервис будет недоступен с 09:00 до 10:00.

"Будет закрыта возможность покупки электронных проездных документов (билетов) на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД (pass.rw.by) и мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", – уточнили в компании.

Вместе с тем продажа билетов будет осуществляться на вокзалах – в кассах и терминах самообслуживания. Белорусская железная дорога принесла пассажирам свои извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с техническими работами продажа билетов будет осуществляться в кассах и через терминалы самообслуживания.
 
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