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Билеты на поезда не будут продаваться онлайн утром 15 декабря
15.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Онлайн-сервис по продаже билетов Белорусской железной дороги не будет работать утром 15 декабря, сообщила пресс-служба БЖД.
Причина – плановые технические работы. Сервис будет недоступен с 09:00 до 10:00.
"Будет закрыта возможность покупки электронных проездных документов (билетов) на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД (pass.rw.by) и мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", – уточнили в компании.
Вместе с тем продажа билетов будет осуществляться на вокзалах – в кассах и терминах самообслуживания. Белорусская железная дорога принесла пассажирам свои извинения за временные неудобства.
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В связи с техническими работами продажа билетов будет осуществляться в кассах и через терминалы самообслуживания.
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