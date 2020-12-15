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БелЖД пустит дополнительные поезда на время новогодних праздников

15.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в межрегиональном сообщении на период новогодних и рождественских праздников. Кроме того, поезда будут ходить чаще в это время, сообщили в пресс-службе БелЖД.


Фото: pixabay.com

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 652/651 Брест-Витебск-Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 628/627 Гродно-Минск-Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска 30 декабря 2020 года.

С учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд № 725/726 Минск-Брест-Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.

Ранее БелЖД уже назначила более 70 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск-Друя), Полоцк-Минск, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Гомель-Витебск, Гродно-Кричев-Коммунары.

Подробную информацию о времени отправления поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.

БелЖД просит пассажиров во время поездок использовать маски и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Кроме того, поезда будут ходить чаще в это время.
 
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