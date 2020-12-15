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После обысков на Железнодорожной трое получили «сутки» за празднование Дня рождения во дворе

15.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 декабря в доме на Железнодорожной, 44 прошли обыски в квартирах. Выяснилось, что там задержали шесть человек. Троих из них, в том числе историка Андрей Мацука, сегодня судили.


Фото: очевидцы TUT.BY

Историк Николай Волков опубликовал пост, в котором рассказал, 11 декабря на Железнодорожной, 44 задержали шестерых мужчин, среди которых был историк и коллега Волкова — Андрей Мацук.

По словам Волкова, сегодня прошел суд над тремя из задержанных, мужчин осудили по статье 23.34 КоАП и дали по 15 суток.

Историк рассказал, что людей судили за празднование Дня Рождения Андрея Мацука в том же дворе на Железнодорожной, 44 в пятницу 4 декабря. Там историк и соседи ели торты с изображением герба «Погоня». Суд посчитал это несанкционированным мероприятием.


Андрей Мацук. Фото: Николай Волков

Ранее Мацука уже задерживали, он был осужден на 13 суток по статье 23.34 КоАП.

Андрей Мацук — один из самых авторитетных белорусских специалистов по истории Великого княжества Литовского 18-го века.

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11 декабря в доме на Железнодорожной, 44 прошли обыски в квартирах. Выяснилось, что там задержали шесть человек. Троих из них, в том числе историка Андрей Мацука...
 
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