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В Новополоцке студентов осудили за акцию «Ноль промилле»

15.12.2020 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке четверых студентов Полоцкого госуниверситета судили за акцию «Ноль промилле». У всех штрафы от 135 до 675 рублей, сообщает gorod214.by.


4 декабря несколько студентов ПГУ провели флешмоб в главном корпусе вуза.

7 декабря парня и трех девушек обвинили по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Молодого человека в тот же день задержали до суда. 10 декабря ему дали штраф в 25 базовых величин (675 рублей).

Всех девушек судили 14 декабря. Каждая получила штраф в 5 базовых величин (135 рублей).

Студенты рассказали gorod214.by, что не соглашались с протоколами, заявили, что проводили «не массовую акцию, а антиалкогольный флешмоб».

Первыми акцию «Ноль промилле» в ноябре провели медики больницы скорой помощи из солидарности с задержанным коллегой: он находится в СИЗО. К ним присоединились и сотрудники TUT.BY: наша журналист Катерина Борисевич также в СИЗО. Врачу и журналисту вменяют ч. 3. ст. 178 Уголовного кодекса — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян.

За избиение Романа Бондаренко никого не задержали, уголовного дела тоже нет.

 
 
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Студенты не соглашались с протоколами, заявили, что проводили «не массовую акцию, а антиалкогольный флешмоб».
 
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