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В Новополоцке студентов осудили за акцию «Ноль промилле»
15.12.2020 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке четверых студентов Полоцкого госуниверситета судили за акцию «Ноль промилле». У всех штрафы от 135 до 675 рублей,
4 декабря несколько студентов ПГУ провели флешмоб в главном корпусе вуза.
7 декабря парня и трех девушек обвинили по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Молодого человека в тот же день задержали до суда. 10 декабря ему дали штраф в 25 базовых величин (675 рублей).
Всех девушек судили 14 декабря. Каждая получила штраф в 5 базовых величин (135 рублей).
Студенты рассказали gorod214.by, что не соглашались с протоколами, заявили, что проводили «не массовую акцию, а антиалкогольный флешмоб».
Первыми акцию «Ноль промилле» в ноябре
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За избиение Романа Бондаренко никого не задержали, уголовного дела тоже нет.
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Студенты не соглашались с протоколами, заявили, что проводили «не массовую акцию, а антиалкогольный флешмоб».
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