Подарки будут: ВОЗ заявила, что у Санта Клауса иммунитет к COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек - Sputnik. Санта Клаус не входит в группу риска и не рискует подхватить COVID-19, несмотря на свой возраст, успокоили во Всемирной организации здравоохранения.

У него - иммунитет к COVID-19, и в этом году будет развозить подарки, несмотря на пандемию, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо”, - сказала Ван Керкхове.

Миссис Клаус тоже в порядке, заверили в ВОЗ. А ряд стран во всем мире уже уведомили организацию в том, что снимут карантинные ограничения для Санты.

А вот детям о правилах, действующих в пандемию COVID , забывать не стоит. Во-первых, нужно соблюдать все требования гигиены, о которых говорят родители, во-вторых, держать дистанцию с Сантой.

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