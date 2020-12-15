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Подарки будут: ВОЗ заявила, что у Санта Клауса иммунитет к COVID-19
15.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек - Sputnik. Санта Клаус не входит в группу риска и не рискует подхватить COVID-19, несмотря на свой возраст, успокоили во Всемирной организации здравоохранения.
© REUTERS / CARLOS OSORIO
У него - иммунитет к COVID-19, и в этом году будет развозить подарки, несмотря на пандемию, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо”, - сказала Ван Керкхове.
Миссис Клаус тоже в порядке, заверили в ВОЗ. А ряд стран во всем мире уже уведомили организацию в том, что снимут карантинные ограничения для Санты.
А вот детям о правилах, действующих в
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Благодаря иммунитету Санта сможет выполнять все традиционные функции, успокоили во Всемирной организации здравоохранения.
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