|
Рассказываем, когда в Бресте зажгут елку и включат новогоднюю иллюминацию
15.12.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 декабря в Бресте включат новогоднюю иллюминацию, сообщает
В этот же день, 18 декабря, в 18.00 на главной площади города пройдет торжественное открытие новогодней елки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развлекательная программа будет организована с учетом эпидемиологических требований.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)