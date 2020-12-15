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В праздники из Минска в регионы и между облцентрами пойдут дополнительные поезда
15.12.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в регионы на период новогодних и рождественских праздников. Кроме того, поезда в это время будут ходить чаще,
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 652/651 Брест — Витебск — Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 628/627 Гродно — Минск — Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска 30 декабря 2020 года.
С учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд № 725/726 Минск — Брест — Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.
Ранее БелЖД уже назначила более 70 дополнительных поездов. Они будут ездить с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам, в том числе и по маршруту Гродно — Кричев — Коммунары.
Подробную информацию о времени отправления поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
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Кроме того, поезда в это время будут ходить чаще.
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