ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Профтехколледж в Осиповичах взял из бюджета «лишние» 20 тысяч рублей и теперь должен их вернуть

15.12.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Более 20 тыс. рублей из бюджета Осиповичский государственный профессионально-технический колледж получил незаконно, считают в Комитете госконтроля. За это 8 работников учреждения наказали, а деньги обязали вернуть, сообщает Mogilevnews.by.


Фото: Яндекс. Карты

Незаконное получение и использование с нарушением закона более 20 тыс. рублей бюджетных средств Комитет госконтроля нашел в Осиповичском профтехколледже во время проверки. Контролеры установили также нарушения при проведении госзакупок, выплате зарплаты, организации питания учащихся, ведении документов и т.д.

За нарушения к административной ответственности привлекли учреждение и 6 его работников, двоих — к дисциплинарной. Колледжу нужно вернуть всю незаконно полученную сумму.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГК считает, что учреждение получило деньги незаконно. А еще у колледжа есть проблемы с зарплатой, едой для учащихся, госзакупками и пр.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав рассказал, сколько человек обратилось к врачам с гололедными и холодовыми травмами за сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика