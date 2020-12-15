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Профтехколледж в Осиповичах взял из бюджета «лишние» 20 тысяч рублей и теперь должен их вернуть
15.12.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 20 тыс. рублей из бюджета Осиповичский государственный профессионально-технический колледж получил незаконно, считают в Комитете госконтроля. За это 8 работников учреждения наказали, а деньги обязали вернуть,
Незаконное получение и использование с нарушением закона более 20 тыс. рублей бюджетных средств Комитет госконтроля нашел в Осиповичском профтехколледже во время проверки. Контролеры установили также нарушения при проведении госзакупок, выплате зарплаты, организации питания учащихся, ведении документов и т.д.
За нарушения к административной ответственности привлекли учреждение и 6 его работников, двоих — к дисциплинарной. Колледжу нужно вернуть всю незаконно полученную сумму.
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КГК считает, что учреждение получило деньги незаконно. А еще у колледжа есть проблемы с зарплатой, едой для учащихся, госзакупками и пр.
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