Минздрав рассказал, сколько человек обратилось к врачам с гололедными и холодовыми травмами за сутки

Источник материала: Tut.by

Минздрав рассказал , сколько пациентов с холодовой и гололедной травмой обратилось к врачам за последние сутки (с 14 на 15 декабря). Всего по стране — более 1400 человек.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Брестская область: обратилось всего — 163 человека. Амбулаторную

помощь получили 143, госпитализированы 20. Пострадавшие с

гололедной травмой — 161 человек, с холодовой — 2 человека.

Витебская область: обратились — 338 человек. Амбулаторную

помощь получили — 315 человек, госпитализированы, — 23 человека. Из всех пострадавших — 337 человек получили гололедную травму, один — холодовую.

Гомельская область: обратились всего — 222 человека. Амбулаторную помощь получили — 195 человек, госпитализированы — 27 пострадавших. Гололедную

травму получили — 221 человек, холодовую — один.

Гродненская область: Зарегистрировано 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы — 12 пациентов. У всех пострадавших гололедные травмы.

Могилевская область: обратились 265 человек. Амбулаторную помощь получили 249 пациентов, госпитализированы — 16 пациентов. Все травмы гололедные.

Минская область: За сутки 237 обращений. Амбулаторно оказана помощь — 217 пациентам. Госпитализированы — 20 пациентов. Гололедная травма — 236 пациентов, один — холодовая травма.

Минск: Зарегистрировано 86 обращений. Амбулаторную помощь получили 83 пациента, госпитализированы 3 человека. Гололедные травмы получили 86 человек.