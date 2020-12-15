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Минздрав рассказал, сколько человек обратилось к врачам с гололедными и холодовыми травмами за сутки
15.12.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
Брестская область: обратилось всего — 163 человека. Амбулаторную
Витебская область: обратились — 338 человек. Амбулаторную
Гомельская область: обратились всего — 222 человека. Амбулаторную помощь получили — 195 человек, госпитализированы — 27 пострадавших. Гололедную
Гродненская область: Зарегистрировано 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы — 12 пациентов. У всех пострадавших гололедные травмы.
Могилевская область: обратились 265 человек. Амбулаторную помощь получили 249 пациентов, госпитализированы — 16 пациентов. Все травмы гололедные.
Минская область: За сутки 237 обращений. Амбулаторно оказана помощь — 217 пациентам. Госпитализированы — 20 пациентов. Гололедная травма — 236 пациентов, один — холодовая травма.
Минск: Зарегистрировано 86 обращений. Амбулаторную помощь получили 83 пациента, госпитализированы 3 человека. Гололедные травмы получили 86 человек.
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Минздрав рассказал, сколько человек обратилось к врачам с гололедными и холодовыми травмами за сутки
Все по стране более 1400 человек.
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