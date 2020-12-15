«Роды? У меня боль в два раза хуже». История Ольги, которая больна порфирией

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Порфирия — это генетическое заболевание, при котором в крови содержится повышенное количество порфиринов. Из-за них моча краснеет, невероятно болит живот, а у человека могут появиться галлюцинации. Первый приступ у Ольги произошел в 28 лет, боль в животе девушка сравнивает с непрерывными схватками при родах. Так, во время одного из сильных приступов Ольга попала в психбольницу: девушка очень быстро теряла вес, перестала узнавать своих близких и себя. Критический момент — это паралич. 4 месяца Ольга провела в больнице, практически не шевелясь. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.