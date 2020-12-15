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Что происходит в Беларуси 15 декабря. Онлайн

15.12.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суды над пенсионерами, Лукашенко с визитом в Могилевской областной клинической больнице, флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой и другие события дня — в традиционном онлайне TUT.BY.


Фото: читатель TUT.BY

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите в телеграм, вайбер или отметьте нас в сториз инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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