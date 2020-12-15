Что происходит в Беларуси 15 декабря. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Суды над пенсионерами, Лукашенко с визитом в Могилевской областной клинической больнице, флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой и другие события дня — в традиционном онлайне TUT.BY.



Фото: читатель TUT.BY

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