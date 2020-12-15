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В Минске 18-летних парня и девушку обвиняют в поджоге государственного флага. Им грозит до 6 лет
15.12.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 18-летним парню и девушке предъявлены обвинения по двум статьям УК: злостное хулиганство и надругательство над государственными символами. Как
— Рано утром 7 ноября компания молодых людей сняла государственный флаг с флагштока, расположенного на здании на улице Красной в Минске. После чего на улице Куйбышева бросила его на землю, топталась по нему, облила воспламеняющейся жидкостью и подожгла, тем самым уничтожив государственный символ, — сообщает СК.
Подозреваемых задержали. Ими оказались 18-летние парень и девушка. В момент совершения преступления они находись в состоянии алкогольного опьянения. С их слов, именно это стало причиной такого поступка, сообщают следователи.
Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство) и ст. 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. К девушке применена мера пресечения в виде залога, к парню — личное поручительство. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Сейчас следствие разыскивает еще одного подозреваемого.
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Сейчас следствие разыскивает еще одного подозреваемого.
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