В Минске 18-летних парня и девушку обвиняют в поджоге государственного флага. Им грозит до 6 лет

Источник материала: Tut.by

В Минске 18-летним парню и девушке предъявлены обвинения по двум статьям УК: злостное хулиганство и надругательство над государственными символами. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, молодые люди подожгли государственный флаг.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Рано утром 7 ноября компания молодых людей сняла государственный флаг с флагштока, расположенного на здании на улице Красной в Минске. После чего на улице Куйбышева бросила его на землю, топталась по нему, облила воспламеняющейся жидкостью и подожгла, тем самым уничтожив государственный символ, — сообщает СК.

Подозреваемых задержали. Ими оказались 18-летние парень и девушка. В момент совершения преступления они находись в состоянии алкогольного опьянения. С их слов, именно это стало причиной такого поступка, сообщают следователи.

Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство) и ст. 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. К девушке применена мера пресечения в виде залога, к парню — личное поручительство. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Сейчас следствие разыскивает еще одного подозреваемого.

ч. 2 ст. 339 — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. ст. 370 — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года.