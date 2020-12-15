«Когда судья войдет, нужно вставать?» 87-летнюю пенсионерку судили за БЧБ-флаг на застекленном балконе

Источник материала: Tut.by

Елизавете Бурсовой 87 лет. В детстве она с мамой и братом спаслась от фашистов. Елизавета Яковлевна - многократная чемпионка по пулевой стрельбе, до пенсии работала учителем русского языка и литературы. 29 ноября в дверь квартиры, где женщина живет с сыном и невесткой, позвонил участковый. Сегодня пенсионерку судили по ст. 23.34 КоАП за БЧБ-флаг на балконе.



Елизавета Бурсова. Фото: TUT.BY

Дело разбирает суд Октябрьского района. Процесс ведет судья Александр Руденко. С Елизаветой Яковлевной близкие, родные и «большущая группа поддержки».

— Я словно Жанна Д’Арк, — шутит пенсионерка, а позже рассказывает, что с таким вниманием сталкивалась в 1950-х, когда успешно представляла свою страну на соревнованиях по пулевой стрельбе.

Елизавета Яковлевна выглядит бодро. Хотя, признается, в суде до этого никогда не была.

— Но я не волнуюсь, — описывает свое настроение женщина.

А людей, желающих ее поддержать, возле кабинета судьи становится все больше.



Фото: TUT.BY

От помощи адвоката Елизавета Яковлевна отказалась, говорит, придумала речь, но не знает, стоит ли выступать.

— Когда судья войдет, нужно вставать? — спрашивает она у родных, пройдя в зал заседаний. — Я в кино видела.

Зал, где будет проходить процесс, небольшой, но все три скамейки заполнены людьми.

— Можно я за вас помолюсь? — интересуется у Елизаветы Яковлевны один из присутствующих.

В начале заседания судья разрешает Елизавете Яковлевне отвечать на вопросы сидя.

— Мой возраст не мешает мне стоять, — парирует женщина и, поднявшись со стула, рассказывает, что она 1933 года рождения, имеет высшее педагогическое образование.

Из материалов дела следует, что 13 ноября «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провела массовое мероприятие — пикетирование», на которое не было получено разрешение Мингорисполкома. Сделала она это «путем размещения на остеклении балкона» БЧБ-флага, что было обнаружено 29 ноября. С протоколом женщина не согласна.

— Под этим флагом наш президент давал присягу, два года ходил под ним. Я удивилась, когда его запретили, — поясняет свои действия женщина.

Она не отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг. Сделала она это, чтобы показать, за кого голосовала.

— Вы хотите еще что-то пояснить? — уточняет судья.

— Это бесполезно, — говорит Елизавета Яковлевна. — Учитывая, сколько всего прошло, о чем я читала, — это бесполезно, поэтому я буду молчать.

В общей сложности заседание длилось минут десять. Затем Елизавета Яковлевна с большой группой поддержки перешла в коридор. Тут уже вопросами ее стали «засыпать» журналисты и неравнодушные. Женщина рассказала о том, как с мамой и братом уезжали из Витебска, спасаясь от немцев. Многие близкие ей люди погибли в гетто.

«А из каких винтовок вы стреляли?», «А правда, что вы работали учителем?», «А можете сказать что-то на идише?» — весь перерыв не успокаивались собравшиеся. И Елизавета Яковлевна коротко рассказала свою насыщенную событиями биографию.

— А вы не думали уехать в Израиль? — интересуется один из молодых людей, который пришел поддержать Елизавету Яковлевну.

— Нет, я очень люблю Беларусь, — отвечает она.



Фото: TUT.BY

После перерыва суд объявил свое решение — штраф 15 базовых, или 405 рублей.

— Вам решение понятно? — уточнил у женщины судья.

— А я могу выступить? — растерянно сказала пенсионерка, но послушать ее осталась только группа поддержки. Один из неравнодушных мужчин-пенсионеров тут же стал предлагать ей помощь в оплате штрафа. Женщина удивилась и снова растерялась.

Позже, сообщил мужчина журналистам, ему все же удалось уговорить Елизавету Алексеевну принять помощь.

— Если можешь, всегда нужно помогать людям, — коротко сказал он о своем поступке.