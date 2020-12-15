Рабочий МАЗа получил три года «химии» за комментарии в адрес экс-главы МВД

Источник материала: Tut.by

Минчанин Юрий Корнилович получил три года «химии» за «оскорбление представителя власти». Таковым суд посчитал комментарий, который минчанин оставил в адрес в ту пору министра внутренних дел Юрия Караева под размещенным YouTube роликом. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как следует из материалов дела, 2 июля 31-летний сварщик МАЗа Юрий Корнилович оставил комментарий к видеоролику на-канале «ОГП-ТВ», чем «унизил честь и достоинство Караева, причинил ему моральные страдания, подорвал его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет органов внутренних дел в целом».

В судебном процессе сам комментарий дословно не озвучивали из-за ненормативной лексики в нем, но смысл был такой: «Караев испугается быстрей, чем скажет президенту, что будет исполнять Конституцию».

Как сообщают правозащитники, «ни на суде, ни во время следствия пострадавший Караев допрошен не был».

Уголовное дело рассматривала судья Анжела Костюкевич. Юрий Корнилович признал вину частично, но заявил, что не считает комментарий оскорбительным. Он также рассказал, что на МАЗе работает больше 10-ти лет и такие выражения там являются допустимыми — на такое никто не обращает внимание.

— Я не думал, что комментарий расценят как оскорбление. Тем более, что я был зарегистрирован под своим именем, мне нечего было прятаться.

Он также рассказал, что к нему приходил сотрудник Службы безопасности и посоветовал написать под видео, что он просит прощения у министра. Поучаствовал Юрий Корнилович и в съемках милицейского видеоролика, где также говорит о раскаянии и просит прощения.

К материалам дела было приобщено заключение эксперта от 30 июля, в котором говорится, что в комментарии Корниловича содержится негативная оценка Караева. Однако имя эксперта и место его работы в суде не были озвучены.

Как сообщают правозащитники, у Юрия Корниловича есть непогашенная судимость по ч.2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок): в январе 2019 года по этой статье его осудили на 2 года и 3 месяца «химии», через несколько месяцев наказание заменили на «домашнюю химию», а потом и вовсе освободили по амнистии.

Прокурор в суде запросила для Корниловича три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Суд назначил минчанину именно такое наказание — это максимум по предъявленной Корниловичу 369 статье.

Ст. 369 — публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, это не первое дело об оскорблении сотрудников силовых ведомств. 19-летний студент столичного вуза получил 1 год и 6 месяцев «химии» за комментарий в адрес главы столичного ОМОНа Дмитрия Балабы.