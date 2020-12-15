Могилевчанка приходила в магазин поесть: после нее на полках нашли обертки от колбасы, шоколада, йогурта

Источник материала: Tut.by

В Могилеве безработная горожанка приходила в магазин поесть и не платила за продукты. После одного из ее визитов вместо детского питания, питьевой воды, шоколада с колбасой и йогурта на полках остались только обертки от продуктов, сообщает местная милиция.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

О краже продуктов в милицию сообщил представитель магазина. Подозреваемую нашли — это 36-летняя безработная могилевчанка. Выяснилось, что женщина и забирала продукты с собой, не расплатившись, и ела их прямо в торговом зале, спрятавшись среди стеллажей. Иногда могилевчанка заходила внутрь с собакой, отказываясь оставлять животное у входа.

Похищенные продукты в магазин частично вернули.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.