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Могилевчанка приходила в магазин поесть: после нее на полках нашли обертки от колбасы, шоколада, йогурта

15.12.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве безработная горожанка приходила в магазин поесть и не платила за продукты. После одного из ее визитов вместо детского питания, питьевой воды, шоколада с колбасой и йогурта на полках остались только обертки от продуктов, сообщает местная милиция.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

О краже продуктов в милицию сообщил представитель магазина. Подозреваемую нашли — это 36-летняя безработная могилевчанка. Выяснилось, что женщина и забирала продукты с собой, не расплатившись, и ела их прямо в торговом зале, спрятавшись среди стеллажей. Иногда могилевчанка заходила внутрь с собакой, отказываясь оставлять животное у входа.

Похищенные продукты в магазин частично вернули.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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