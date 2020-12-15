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Отец и сын из Витебска, которые перепрыгнули забор шведского посольства, живут там уже больше 3 месяцев
15.12.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска уже больше трех месяцев живут на территории посольства Швеции в Минске. Они коротко говорят, что у них все нормально и что комментарии журналистам не дают. На сегодня известно, что Комитет против пыток отказал властям Швеции в удовлетворении их запроса о снятии временных мер. А это значит, что Виталий и Владислав могут и дальше оставаться на территории посольства.
— Все нормально, комментарии не даем, — говорят Кузнечики.
— Почему?
— Нет смысла, у нас все хорошо.
Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска уже больше трех месяцев живут на территории посольства Швеции в Минске. 11 сентября они
Ранее они рассказывали, что 6 сентября в Витебске были на акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все, мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».
Позже сына и отца
Юрист из Швейцарии
Сколько еще Кузнечики пробудут на территории посольства и как может решиться их вопрос, пока сказать сложно. В похожей истории, случившейся в Азербайджане в 2014—2015 годах, вопрос предоставления политического убежища и переправки человека с территории посольства в страну, которую оно представляет, занял много месяцев. Эмин Гусейнов, правозащитник и руководитель Института свободы и безопасности репортеров (IRFS), работал в Азербайджане в направлении защиты прав СМИ и свободы выражения мнений. В августе 2014 года во время волны политических репрессий был вынужден скрываться. В тот же период его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, но Гусейнов сообщал, что это связано с его правозащитной деятельностью. Позже стало известно, что он скрывался в посольстве Швейцарии в Баку. Переговоры Швейцарии с властями Азербайджана о беспрепятственном вывозе правозащитника длились несколько месяцев, и только в июне 2015 года он смог покинуть страну,
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Отец и сын из Витебска, которые перепрыгнули забор шведского посольства, живут там уже больше 3 месяцев
Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска уже больше трех месяцев живут на территории посольства Швеции в Минске. Они коротко говорят, что у них все нормально и что...
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