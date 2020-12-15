Кому готовиться к проверке в 1 полугодии 2021 года? У КГК есть план

В список компаний, в которых намечаются плановые проверки в первом полугодии 2021 года, вошли 410 минских. Высокая степень риска присвоена более чем 6 тысячам хозсубъектов.

Такую информацию опубликовал на официальном сайте комитет госконтроля.

Отмечается, что ведомство провело анализ предприятий и выявил 6 346 субъектов, которым присвоил «высокую степень риска».

Из этого списка в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок.

В планах у КГК на первое полугодие – проведение проверок в 3 607 компаниях. Их проведут:

МЧС – 971 организаций;

Минтруда и соцзащиты – 545;

Минздрава – 409;

Минприроды – 338;

Госстандарта – 324.

Ситуация в регионах:

В Минской области – 696;

Гомельской – 548;

Могилевской – 525;

Витебской – 486;

Брестской – 484;

Гродненской – 458;

В Минске – 410.

Проверки пройдут на ЗАО «Антант», в ООО «Телекомсвязьстрой», будет проверено Специализированное управление N 246 ОАО «МАПИД».

Мингорисполком проверит ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития».

МЧС придет с проверкой в «Медицинский центр МТЗ». Минздрав - в ООО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа».