Бастовавший соцработник из Пружан, которого уволили за прогулы, подал в суд на работодателя. Чем дело закончилось?

Источник материала: Tut.by

26 октября 38-летний работник Пружанского территориального центра соцобслуживания Алексей Карымов ушел на забастовку . На следующий день его уволили за прогулы. Мужчина посчитал, что трудовые отношения с ним прекратили незаконно — и подал на бывшего работодателя в суд.



Алексей Карымов. Фото: Радыё Свабода

Гражданский иск Алексея Карымова к Пружанскому территориальному центру соцобслуживания населения суд рассмотрел 14 декабря. В своем заявлении мужчина указал, что на работу его приняли в ноябре 2016 года. В территориальном центре Алексей вел кружки для пенсионеров — «Компьютер с нуля» и «В контакте с миром». Почти четыре года спустя его уволили за два прогула — 26 и 27 октября. Решение своего бывшего работодателя Алексей посчитал незаконным, так как на рабочем месте он отсутствовал по, как он убежден, вполне уважительной причине — присоединился к общенациональной забастовке.

«Моя неявка на работу не связана с нежеланием исполнять трудовые обязанности либо совершать прогул без уважительной причины. Она была связана с реализацией моего права на защиту социальных интересов, — написал в своем исковом заявлении пружанец. — Я уведомил нанимателя о решении провести забастовку с указанием даты начала отказа от трудовых обязанностей. Трудовой кодекс гарантирует лицам, присоединившимся к забастовке, сохранение рабочего места на все время проведения забастовки».

Алексей попросил суд признать его увольнение незаконным, восстановить на прежнем рабочем месте, взыскать с территориального центра 441 рубль среднего заработка за 17 дней вынужденного прогула и 500 рублей компенсации морального вреда.

Территориальный центр требования экс-работника не признал.

— Мы не рассматриваем отсутствие на работе Карымова Алексея Геннадьевича как забастовку. Никто не предупредил нанимателя за две недели до начала этой забастовки. В день, когда он не вышел на работу, он прислал СМС-уведомление, но мы это рассматриваем как прогул без уважительной причины, как нарушение трудовой дисциплины, — сообщила в суде представитель ответчика — юрисконсульт Пружанского территориального центра.

Алексей на это ответил, что за неделю до того, как уйти на забастовку, он устно предупредил о своем намерении заведующую отделением дневного пребывания центра, а также своих воспитанников — учащихся кружков.

— Я не знаю, как он ее [заведующую] уведомлял. Нанимателя он никак не уведомлял. Он уведомил непосредственного руководителя, — сказала представитель ответчика.

Суд допросил свидетелей, изучил материалы — и принял решение в удовлетворении иска отказать:

— Установлено, что фактически забастовки со стороны истца не было, так как забастовкой признается отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективом трудового спора. На собрании коллектива или на конференции ответчика — территориального центра социального обслуживания населения — решение о проведении забастовки не принималось. Соответственно, и забастовка не проводилась. Суд расценивает отказ истца от выполнения своих обязанностей как выражение своего отношения к проведенным в стране выборам президента, а также к тем событиям, которые происходят в Беларуси. Поэтому указанный факт отказа истца от работы не является забастовкой.

Решение суда для Алексея не стало неожиданностью.

— Была, конечно, надежда. Но понимал, что шансы очень маленькие, — сообщил TUT.BY Алексей.

Будет ли он обжаловать решение суда, Алексей пока не решил. По словам мужчины, сейчас он занимается вопросом трудоустройства. Новое рабочее место он себе уже нашел, но не в Пружанах.