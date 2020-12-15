Оскорбил Лукашенко в Viber, «планировали сопротивление». В Новогрудке мужчин судят за приготовление к беспорядкам

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке начался суд над двумя местными жителями — Денисом Кирещенко и Владимиром Горохом. Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам. А одного из мужчин — еще и в публичном оскорблении президента. Обоих — и Кирещенко, и Гороха — белорусские правозащитники признали политзаключенными.





Поддержать мужчин к зданию суда в Новогрудке пришло несколько десятков человек, но не всех пустили на судебное заседание. Мол, из-за эпидемиологической ситуации в зал может пройти ограниченное количество людей.

Пришедшие начали громко возмущаться, потом попросили жалобную книгу, чтобы оставить там свои замечания. В итоге в небольшой зал пустили родственников обвиняемых и несколько журналистов. Большая группа поддержки осталась в фойе и около здания суда.

Люди возмущаются тем, что для судебного заседания был выбран маленький зал, и обсуждают ситуацию с Денисом и Владимиром.





По версии обвинения, 47-летний Владимир Горох запланировал и организовал несколько встреч с местными жителями в городском поселке Кореличи, Новогрудке, Новоельне в Дятловском районе и некоторых населенных пунктах Лидского района.

— Мы не знаем, проводились ли эти встречи, что на них было — известно только из показаний свидетелей, — обсуждает группа поддержки за дверями зала суда. Люди, конечно, недовольны, что их лишили возможности самим разобраться в ситуации. — Вроде бы Горох подначивал других начать вооруженное сопротивление. Якобы в милицию летом звонили неравнодушные люди и рассказывали про эти встречи. Вот вроде бы из-за этих звонков и начали уголовное дело. Но конкретики у нас мало, а еще и в суд не пустили!









По данным обвинения, на этих встречах мужчина рассказывал, что в Новогрудке после президентских выборов планируется несанкционированное массовое мероприятие. Он также якобы провоцировал собравшихся (а по информации следствия, на встречи приходило 2−5 человек) организовывать массовые мероприятия, активно сопротивляться милиции, а также поджечь здание местного РОВД и служебный транспорт. Еще он якобы говорил, что на замковой горе в Новогрудке нужно будет поставить палаточный лагерь.

Встречи, на которых все это обсуждалось, по версии обвинения, проходили в домах местных жителей, в городском парке в Новогрудке, на площадке около шиномонтажа в Кореличах, а также на лесной дороге в Дятловском районе.



Денис Кирещенко



Владимир Горох

Владимир Горох, говорит представитель гособвинения, рассказывал также, что для сопротивления милиции есть возможность использовать отрезки арматуры. Также, мол, в рамках сопротивления можно перекрыть одну из дорог спиленными деревьями.

Ничего из этого сделано не было, потому что действия мужчины, по версии обвинения, пресекли правоохранительные органы.

Таким образом, по словам прокурора, Владимир Горох «совершил приготовление к особо тяжкому преступлению — организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

Также он обвиняется в оскорблении президента. Так, Владимир в одном из чатов Новогрудка в Viber 14 августа написал сообщения с «унизительными высказываниями» в адрес Лукашенко и «выразил в неприличной форме негативную оценку его личности».

Местные жители рассказывают, что Владимир был расстроен тем, что его двоих детей задержали в Минске в первые дни после президентских выборов. Сын Владимира был сильно избит при задержании. Тогда мужчина и записал эмоциональное видео, в котором жестко выразился о Лукашенко.





Что касается 36-летнего Дениса Кирещенко, то он также, по данным обвинения, на одной из встреч, которая проходила на площадке около шиномонтажа в Кореличах, рассказал присутствующим, что для оказания сопротивления милиции можно использовать телескопические дубинки, которых можно закупить около 150 штук, а также можно использовать бензопилы. Еще он якобы говорил, что есть и другие люди, готовые участвовать в массовых беспорядках, есть, мол, и возможность оплаты участия.

Владимира Гороха задержали 18 августа, а Дениса — 8 августа.









По словам близких мужчины, Владимир попросил Дениса, чтобы тот подвез его из Новогрудка в Кореличи, а потом обратно. Тот согласился. А ночью к Денису пришли с обыском. Задержали мужчину в час ночи. По словам знакомых семьи, обыск длился до трех часов ночи.

— Вынесли технику, а Дениса забрали. Знаете, я с ним за несколько дней до его ареста был в Минском районе — он мне там фундамент помогал заливать. Никаких таких мыслей у него не было, он ничего не говорил, никуда меня, например, не звал и ни на что не провоцировал, — рассказывает один из мужчин, который не попал в зал суда. Он говорит, что жена Дениса осталась одна с двумя детьми.





— Он был единственным добытчиком в семье, она не могла работать по состоянию здоровья. Горожане, конечно, семью не оставили: кто-то помогает деньгами, кто-то помог ей устроиться на подработку, чтобы хоть как-то содержать детей, — говорят жители Новогрудка.

Обвиняемые вину не признают.

TUT.BY следит за продолжением процесса.