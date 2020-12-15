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В Бобруйск пришли крупные сетевики - Green и Jysk. Рассказываем, где они будут

15.12.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 16 декабря откроется первый в городе супермаркет Green. Вместе с ним официально откроется и весь торговый центр «Абсолют».


Фото предоставлено агентством PR Vision

Торговый центр «Абсолют» и супермаркет Green в нем откроются в 12.00 на улице Минской, 133. По этому адресу уже работает первый в Бобруйске ресторан быстрого питания KFC.

В торговом центре заработает еще один крупный сетевик — магазин товаров для дома Jysk.

 
 
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