Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 декабря. Политзаключенный блогер Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку, сообщил 15 декабря телеграм-канал "Беларусь головного мозга", создателем которого был Лосик.



Блогер, напомним, был задержан 25 июня после обыска в его квартире.

"Сегодня Игорю Лосику предъявили новое обвинение, — говорится в сообщении телеграм-канала. — Сейчас он признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению".

Вины Лосик не признает, сообщает телеграм-канал. "Отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным", — подчеркивается в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блогер Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку Минск, 15 декабря. Политзаключенный блогер Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку, сообщил 15 декабря телеграм-канал "Беларусь головного мозга", создателем...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.