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Жена блогера Игоря Лосика в знак солидарности с мужем также объявила бессрочную голодовку

15.12.2020 15:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 декабря. Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, в знак солидарности с мужем объявила бессрочную голодовку.

"Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры", — написала она в "Инстаграме". По словам Дарьи Лосик, держать голодовку она намерена до выполнения требований, а именно — до снятия всех обвинений с ее мужа либо изменения ему меры пресечения.

15 декабря стало известно, что Игорю Лосику, который находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным, предъявлено новое обвинение. "Сейчас он признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках), — сообщил телеграм-канала "Беларусь головного мозга, создателем которого является Лосик. — Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению". 

Вины Лосик не признает, сообщает телеграм-канал. "Отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным", — подчеркивается в сообщении.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 декабря. Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, в знак солидарности с мужем объявила бессрочную голодовку. "Против нашей семьи объявлен геноцид, что...
 
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