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Двоим политзаключенным предъявили новые обвинения - один из них объявил бессрочную голодовку
15.12.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Игорю Лосику и Николаю Статкевичу предъявлены новые обвинения, теперь срок их содержания под стражей может быть продлен. Игорь Лосик в знак протеста объявил голодовку.
Администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику предъявлено новое обвинение по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293. Информация об этом появилась в телеграм-канале «МотолькоПомоги». Сообщается, что после предъявления новых обвинений для Лосика может быть продлен срок содержания под стражей. В связи с этим мужчина принял решение объявить бессрочную голодовку.
Его супруга Дарья Лосик решение мужа поддержала и написала в своем Instagram, что тоже объявляет бессрочную голодовку.
— Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры… — пояснила Дарья.
Новые обвинения предъявлены и Николаю Статкевичу — по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом сообщила в своем Facebook Марина Адамович.
«Сення Мікалаю „перапрад'явілі“ абвінавачванне. „Дабавілі“ (у каторы раз?) ч.2 арт. 293. Нібыта ён з Ціханоўскім і Севярынцам рыхтавалі масавыя беспарадкі.
Напомним, Николай Статкевич был задержан 31 мая, а через месяц стал
Администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик был
— Говоря честно и прямо — для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся от скотских, — заявила тогда женщина.
Правозащитники признали Николая Статкевича и Игоря Лосика политическими заключенными.
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Оппозиционному политику Николаю Статкевичу и администратору телеграм-канала Игорю Лосику, много месяцев находящимся под стражей, предъявили новые обвинения....
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