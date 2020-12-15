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Двоим политзаключенным предъявили новые обвинения - один из них объявил бессрочную голодовку

15.12.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игорю Лосику и Николаю Статкевичу предъявлены новые обвинения, теперь срок их содержания под стражей может быть продлен. Игорь Лосик в знак протеста объявил голодовку.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику предъявлено новое обвинение по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293. Информация об этом появилась в телеграм-канале «МотолькоПомоги». Сообщается, что после предъявления новых обвинений для Лосика может быть продлен срок содержания под стражей. В связи с этим мужчина принял решение объявить бессрочную голодовку.

Его супруга Дарья Лосик решение мужа поддержала и написала в своем Instagram, что тоже объявляет бессрочную голодовку.

— Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры… — пояснила Дарья.

Новые обвинения предъявлены и Николаю Статкевичу — по части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом сообщила в своем Facebook Марина Адамович.

«Сення Мікалаю „перапрад'явілі“ абвінавачванне. „Дабавілі“ (у каторы раз?) ч.2 арт. 293. Нібыта ён з Ціханоўскім і Севярынцам рыхтавалі масавыя беспарадкі.
Папярэдні артыкул не дазваляў трымаць у СІЗА больш за шэсць месяцаў.
Сёння — 198 дзён, як Мікалай Статкевіч за кратамі», — говорится в сообщении Марины Адамович.

Напомним, Николай Статкевич был задержан 31 мая, а через месяц стал фигурантом так называемого «дела Тихановского» и проходил по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса. За это время оппозиционному политику и бывшему кандидату в президенты на выборах 2010 года продлевали срок заключения под стражей.

Администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик был задержан 25 июня, в его отношении также возбудили уголовное дело по статье 342. В конце сентября его супруга Дарья рассказала журналистам о том, что ее мужу «сознательно создают нечеловеческие условия»: переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы, подсадили сокамерника с педикулезом, держат в расположенной в полуподвальном помещении малюсенькой камере, где нельзя сделать даже пару шагов.

— Говоря честно и прямо — для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся от скотских, — заявила тогда женщина.

Правозащитники признали Николая Статкевича и Игоря Лосика политическими заключенными.

 
 
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Оппозиционному политику Николаю Статкевичу и администратору телеграм-канала Игорю Лосику, много месяцев находящимся под стражей, предъявили новые обвинения....
 
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