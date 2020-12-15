Суд в Минске назначил 87-летней пенсионерке штраф за бело-красно-белый флаг на балконе

Суд Октябрьского района Минска назначил 87-летней пенсионерке Елизавете Бурсовой штраф в 15 базовых величин из-за БЧБ-флага на балконе. Об этом сообщает TUT.by.

Пенсионерку судили по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий» и назначили штраф в 405 рублей.

На суде с Елизаветой Яковлевной были близкие, родные и «большущая группа поддержки».

Пенсионерка рассказала, что впервые попала в суд, и даже не знала, нужно ли вставать, когда входит судья. Она была в хорошем настроении и, по ее словам, не волновалась.

Из материалов дела следует, что 13 ноября «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провела массовое мероприятие — пикетирование», на которое не было получено разрешение Мингорисполкома. Сделала она это «путем размещения на остеклении балкона» БЧБ-флага, что было обнаружено 29 ноября.

Елизавета Бурсова свою вину не признала, но подтвердила, что флаг на ее балконе висел, причина – показать, за кого голосовала.

На вопрос судьи Александра Руденко, хочет ли Елизавета Яковлевна что-то пояснить, она ответила, что это бесполезно и будет молчать.

Заседание длилось минут 10, перерыв перед оглашением приговора – 30 минут. После судья огласил свое решение – штраф 15 базовых величин (405 бел.рублей).

По окончанию заседания суда, неравнодушный пенсионер предложил Елизавете Бурсовой помощь в оплате штрафа, женщина сначала растерялась, но позже согласилась принять деньги.

«Если можешь, всегда нужно помогать людям», - сказал мужчина журналистам.

Елизавета Яковлевна - многократная чемпионка БССР и Белорусского военного округа по пулевой стрельбе, рекордсменка СССР, до пенсии работала учителем русского языка и литературы.