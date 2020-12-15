|
Кому готовиться к проверке в 1 полугодии 2021 года? У КГК есть план
15.12.2020 15:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В список компаний, в которых намечаются плановые проверки в первом полугодии 2021 года, вошли 410 минских. Высокая степень риска присвоена более чем 6 тысячам хозсубъектов.
Такую информацию опубликовал на официальном
Отмечается, что ведомство провело анализ предприятий и выявил 6 346 субъектов, которым присвоил «высокую степень риска».
Из этого списка в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок.
Проверки пройдут на ЗАО «Антант», в ООО «Телекомсвязьстрой», будет проверено Специализированное управление N 246 ОАО «МАПИД».
Мингорисполком проверит ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития».
МЧС придет с проверкой в «Медицинский центр МТЗ». Минздрав - в ООО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа».
В планах у КГК на первое полугодие – проведение проверок в 3 607 компаниях. Их проведут:
Ситуация в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В список компаний, в которых намечаются плановые проверки в первом полугодии 2021 года, вошли 410 минских. Высокая степень риска присвоена более чем 6 тысячам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)