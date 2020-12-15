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Кому готовиться к проверке в 1 полугодии 2021 года? У КГК есть план

15.12.2020 15:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В список компаний, в которых намечаются плановые проверки в первом полугодии 2021 года, вошли 410 минских. Высокая степень риска присвоена более чем 6 тысячам хозсубъектов.

Такую информацию опубликовал на официальном сайте комитет госконтроля.

Отмечается, что ведомство провело анализ предприятий и выявил 6 346 субъектов, которым присвоил «высокую степень риска».

Из этого списка в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок.

Проверки пройдут на ЗАО «Антант», в ООО «Телекомсвязьстрой», будет проверено Специализированное управление N 246 ОАО «МАПИД».

Мингорисполком проверит ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития».

МЧС придет с проверкой в «Медицинский центр МТЗ». Минздрав - в ООО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа».

В планах у КГК на первое полугодие – проведение проверок в 3 607 компаниях. Их проведут:

  • МЧС – 971 организаций;
  • Минтруда и соцзащиты – 545;
  • Минздрава – 409;
  • Минприроды – 338;
  • Госстандарта – 324.

Ситуация в регионах:

  • В Минской области – 696;
  • Гомельской – 548;
  • Могилевской – 525;
  • Витебской – 486;
  • Брестской – 484;
  • Гродненской – 458;
  • В Минске – 410.

 
Теги: Минск
 
 
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В список компаний, в которых намечаются плановые проверки в первом полугодии 2021 года, вошли 410 минских. Высокая степень риска присвоена более чем 6 тысячам...
 
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