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«Обычный понедельник в Минске». 89-летняя мама и 67-летняя дочка о задержании на марше мудрости
15.12.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Людмиле Быстренко 67 лет, а ее маме Валерии Смирновой — 89. Вчера их с другими пенсионерами
Вчера мы
— Мы шли по площади Независимости, никого не трогали, и тут, откуда ни возьмись, черная масса в огромном количестве, — рассказывает Людмила. — Вырваться было невозможно. Мы в одну сторону — они туда, мы в другую сторону — они там. Сначала сказали, пройдите в автобус, мы проверим ваши данные и отпустим, но нас обманули. В автобус нас буквально занесли.
В автобусе, продолжает Людмила, их было 80 человек. Те, кому не хватило места, ехали стоя. Пенсионеров доставили в Ленинское РУВД и отвели в гараж. В основном, описывает обстановку дочка, задержаны были люди ее возраста — 60+. Но, встречались и те, кому в районе восьмидесяти. Некоторых, к слову, потом снова попросили пройти в автобус и увезли в Октябрьское РУВД.
— В помещении оказалось холодно, присесть нам не предложили. Хорошо там стоял стол, и я смогла посадить туда маму, — Людмила описывает TUT.BY обстановку в здании. — На стульях, находившихся там, сидели сотрудники. Когда кто-то из них выходил, кто-то из нас мог присесть. Воды тоже не было. Стояли бутылки, из которых до этого кто-то пил, но пить из них в короновирус — плохая идея.
— У нас стали проверять документы, ощупывали нас, будто я какой-то террорист, — на не скрывает эмоций на видео Валерия Михайловна. — […] С этого переполоха я полжизни там оставила. Разве можно так издеваться над людьми? Что же мы плохого сделали? […] В туалет захотели, под конвоем нас повели.
Телефон у Людмилы забрали, у ее мамы мобильного с собой не было.
— Я переживала, когда мы выйдем, как доберемся, ведь нельзя никак позвонить, но нас встречали под РУВД, словно мы звезды, — рассказывает TUT.BY дочка. — Сразу же предложили горячий чай.
— Я первый раз в жизни в такое попала, — говорит на записи Валерия Михайловна. — Надеюсь, что последний.
— Как прошел понедельник? — спрашивает у женщин внучка Дарья.
— Обычный понедельник в Минске, — отвечает Людмила. — Но люди (задержанные. — Прим. TUT.BY), которые там собрались, просто замечательные. Все до одного.
Сейчас мама и дочка ждут повестки в суд.
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Людмиле Быстренко 67 лет, а ее маме Валерии Смирновой - 89. Вчера их с другими пенсионерами задержали на площади Независимости и отвезли в РУВД. Ближе к девяти вечера...
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