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«Это охота за бумагой?» На многодетную мать составили протокол за пикетирование: на окне висел БЧБ-ватман
15.12.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наталья Никулина живет в Минске, она одна растит четверых детей. Вечером 14 декабря, когда семья праздновала день рождения старшей дочери, к ним в дверь постучали. Оказалось — милиция. Причиной визита правоохранителей стал белый ватман с красной полосой, который висел на окне квартиры, рассказывает Наталья. Этот «перфоманс» расценили как несанкционированное пикетирование — и составили на Наталью протокол по известной статье 23.34 КоАП.
По словам Натальи, большой белый ватман с красной полосой посередине она повесила еще в сентябре. На протяжении трех месяцев к нему никто не проявлял особого внимания. До вечера 14 декабря.
— Вчера у старшей дочки был День рождения, ей исполнилось 12 лет. Она только вернулась с друзьями со школы, и примерно в это же время к нам пришла милиция, сказала снять флаг с окна. Я объяснила, что это не флаг: к нему есть определенные требования. Это — просто кусок ватмана, на котором гуашью я нарисовала красную полосу. Но милиция все равно настояла: либо снимаем добровольно, либо его заберут силой. Я сняла сама. После этого меня хотели увезти в РУВД, но я сказала, что никуда не поеду: у меня четверо детей дома.
Как рассказывает Наталья, ее ватман был «зафиксирован» заранее: у милиции оказалась при себе уже распечатанная фотография ее окна.
— Я начала разговаривать с милиционером, говорить о том, что они должны нас защищать, а не заниматься охотой на бумагу. Он ответил, что «мы не виноваты, это неравнодушные граждане сфотографировали и пожаловались, что у меня на окне висит флаг».
Примерно в 21.30 домой к Наталье вновь приехал милиционер — на этот раз уже с составленным протоколом.
— Протокол составили по статье 23.34. Ватман на окне расценили как несанкционированный пикет. Я не согласилась с этим, но суд, понятное дело, все равно будет. Сейчас остается только ждать повестку. Хотя уверена, что мне дадут штраф, я не смогу доказать, что никакого пикета не было, и тем более в нем не участвовала. Это просто мое окно, и я повесила на нем то, что посчитала нужным. Уже хорошо, что меня хотя бы на 72 часа не задержали, — улыбается собеседница. — Адвоката у меня не будет, да и сама себя защитить не смогу, потому что на суд, скорее всего, не попаду: я одна с четырьмя детьми. Сегодня
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«Это охота за бумагой?» На многодетную мать составили протокол за пикетирование: на окне висел БЧБ-ватман
Наталья Никулина живет в Минске, она одна растит четверых детей. Вечером 14 декабря, когда семья праздновала день рождения старшей дочери, к ним в дверь постучали....
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