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Лукашенко о протестах медиков: Есть у вас претензии к власти - я к вам приехал, высказывайте

15.12.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время посещения в Могилеве областной клинической больницы Александр Лукашенко затронул тему протестных настроений среди медиков. Он также призвал всех «жить дружно» и пообещал, что «все будет решать народ».


Фото: president.gov.by

— Врачу некогда бодяться по улицам. Врач должен лечить. Есть у вас претензии к власти — я к вам приехал, высказывайте претензии. Вы — мои избиратели, высказывайте претензии, — обратился Лукашенко к медикам (цитата по zviazda.by).

Он также заявил, что страну можно сохранить, только если жить дружно.

— Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы.

Лукашенко обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся именно с учетом предложений и интересов белорусских граждан.

Он отметил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.

— Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого.

Он также заверил, что белорусская экономика сохранит свою социальную направленность.

— Учитель, врач, рабочий человек — они хотят, чтобы было справедливо, — заявил Лукашенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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