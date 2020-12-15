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Лукашенко о протестах медиков: Есть у вас претензии к власти - я к вам приехал, высказывайте
15.12.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время
— Врачу некогда бодяться по улицам. Врач должен лечить. Есть у вас претензии к власти — я к вам приехал, высказывайте претензии. Вы — мои избиратели, высказывайте претензии, — обратился Лукашенко к медикам (цитата по
Он также заявил, что страну можно сохранить, только если жить дружно.
— Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы.
Лукашенко обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся именно с учетом предложений и интересов белорусских граждан.
Он отметил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.
— Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого.
Он также заверил, что белорусская экономика сохранит свою социальную направленность.
— Учитель, врач, рабочий человек — они хотят, чтобы было справедливо, — заявил Лукашенко.
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«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него -...
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