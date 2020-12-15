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Разрыв яичка, операция. В Барановичах физрук ударил школьника, возбуждено уголовное дело

15.12.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале декабря учитель физкультуры на перемене ударил в пах 14-летнего школьника. Пострадавшего родные отвезли в больницу. Ему потребовалась операция, сообщает Intex-press.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Парень учится в 9-м классе. По словам родных, все произошло между уроками в одной из школьных раздевалок.

— Как мне рассказал Вадим (имя школьника изменено. — Прим. ред.), в раздевалке он был с другими ребятами. До этого они вроде как курили за школой электронные сигареты, и, когда учитель физкультуры зашел в раздевалку, он увидел в руках Вадима это устройство для курения, стал ругаться, затем потянул за руку, чтобы выходил из раздевалки, и при выходе ударил ногой ребенку в пах, — рассказывает бабушка пострадавшего.

Дальше, по словам женщины, Вадим самостоятельно уехал домой, никому из родных и близких ничего не рассказав.

— Лишь по телефону, когда я дозвонилась до ребенка, он рассказал о случившемся. Мой муж, его дедушка, сразу же поехал к нему и увидел, что ребенку плохо. Отвезли в больницу, в приемном покое вызвали уролога, тот сказал, что у ребенка разрыв правого яичка, гематома и нужно делать операцию, — вспоминает горожанка.

Родные девятиклассника обратились с заявлением в милицию и в Следственный комитет.

— Да, я понимаю, что подростки сейчас сложные. Могут что-то и буркнуть в ответ. Так что, бить надо? — возмущается бабушка парня.

Операция проведена, школьника выписали, но он продолжает находиться дома, пока освобожден от уроков.

— Врач сказал, что все должно быть хорошо. Это «должно» немного коробит. Не знаю, как все будет дальше. И не скажется ли все это в дальнейшем на его моральном и физическом состоянии — непонятно, — говорит бабушка. — Внук боится идти обратно в школу, думает, что над ним будут насмехаться. Хотя друзья часто ему звонят и пишут, спрашивают, как у него самочувствие.

Intex-press в правоохранительных органах подтвердили, что инцидент действительно имело место и по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).

 
 
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У ребенка диагностировали разрыв правого яичка, провели операцию.
 
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