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«А у вас что, гололедик?» Что происходит в гродненском травмпункте в сезон скользких дорог
15.12.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все больше гродненцев стали обращаться в травмпункт БСМП после того, как из-за погоды на дорогах и тротуарах города образовалась ледяная корка. Журналисты «
По данным Минздрава, за последние сутки (с 14 на 15 декабря) в стране более 1400 человек обратились за помощью к медикам с холодовой или гололедной травмой. Только в Гродненской области было 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы 12 пациентов. У всех пострадавших гололедные травмы.
Вход только пострадавшим
Для того, чтобы дойти до дверей, нужно преодолеть восемь ступенек. Сбоку есть въезд для колясок. На входе висит объявление, что посетителям нужно нажать кнопку звонка. В «тамбуре» пожилая женщина-медработник в маске и защитном щитке открывает дверь и спрашивает, что случилось. Внутрь пропускают только тех, кому нужна помощь. Сопровождающие остаются снаружи.
— Что у вас? — спрашивает женщина на входе у мужчины.
— Упал на руку, вот болит, — отвечает гродненец. — На работе убирал снег, поскользнулся.
— Проходите в гардероб.
Обычно посещение травмпункта проходит по такой схеме: в регистратуре посетитель забирает карточку, идет в кабинет врачу, оттуда, если необходимо, на рентген, оттуда — снова в кабинет к специалисту, который смотрит снимок и решает, что делать с больным.
В понедельник после обеда людей было немного, но они стабильно прибывали каждые 10−15 минут и звонили в дверь. Говорят, только до обеда понедельника в травмпункте оказали помощь 70 пациентам.
Молодой крепкий мужчина во время тренировки уронил на ногу «блин» весом в 25 кг, женщина споткнулась на тротуаре, упала и повредила руку и ногу. Еще один мужчина порезал руку, перемотал бинтом и приехал зашивать. Были в отделении молодые ребята с травмами. А вот парень привез на прием маму. Оказалось, у женщины перелом — ей пришлось ложиться в больницу.
Еще одну женщину из травмпункта вывозили на кресле, ей только что наложили гипс.
А вот мужчина с трудом поднимается по ступенькам и тянет ногу. Признается, что болит очень сильно, но даже в эти минуты не пытается подбодриться и пошутить.
— Что, стрелять будете? Откуда у вас такой пистолет? — подмигивает дядька медсестре, которая на входе измеряет ему температуру на запястье.
— А у вас что, гололедик?
— Гололедик, — уже не шутит несчастный мужчина и с трудом заходит в отделение.
Тем временем, из травмпункта вышел мужчина, который упал на работе.
— Доктор увидел снимок и спросил: тебя можно обрадовать? Я уже испугался, думал, что-то серьезное. Оказалось растяжение. Больничный не открыли, прописали мазь и сказали прикладывать холод.
Как не стать жертвой гололеда
Первая помощь при ушибе
Нужно уменьшить кровоизлияние и снять боль. Наложите давящую повязку и охладите место ушиба. Понаблюдайте за образовавшимся синяком. Если он с течением времени изменяет окраску от красного через лиловый, вишневый и синий до желто-зеленого, значит все в порядке. Если же он только больше багровеет или при этом усиливается отек и боль — обратитесь к врачу.
Если в момент и после травмы вас беспокоит резкая боль, обычные движения в конечности становятся невозможными, вероятно у вас вывих или перелом — необходимо придать покой и обездвижить конечность, далее обратиться в травмпункт.
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Все больше гродненцев стали обращаться в травмпункт БСМП после того, как из-за погоды на дорогах и тротуарах города образовалась ледяная корка.
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