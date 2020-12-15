9 лет колонии получил житель Барановичей за попытку изнасилования школьницы

Источник материала: Tut.by

14 декабря в Барановичах огласили приговор 48-летнему мужчине, который обвинялся в покушении на изнасилование несовершеннолетней , сообщает пресс-служба Брестского областного суда .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В конце июля мужчина на своем автомобиле ехал по одной из деревень Барановичского района, писала газета «Наш край» . Увидев стоящих у дороги девушек, он попросил их помочь ему проверить автомобиль: сесть за руль и понажимать на педали. Старшая согласилась. После этого он предложил 14-летней девушке помочь проверить автомобиль в действии: немного проехать в машине вместе с ним, а затем опять сесть за руль. Та согласилась.

Доехав до леса, мужчина усадил девушку за руль и вышел из машины якобы для проверки работы двигателя. А затем откинул спинку водительского сиденья, после чего снял с девушки одежду и попытался изнасиловать. Преступление предотвратили родители жертвы: вторая девушка позвонила им. Они успели доехать до леса и оттащили обвиняемого. Они же вызвали милицию.

Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование заведомо несовершеннолетней и назначили 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

С него также взыскали 4 тысячи рублей компенсации морального вреда.