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9 лет колонии получил житель Барановичей за попытку изнасилования школьницы
15.12.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 декабря в Барановичах огласили приговор 48-летнему мужчине, который обвинялся в
В конце июля мужчина на своем автомобиле ехал по одной из деревень Барановичского района, писала газета
Доехав до леса, мужчина усадил девушку за руль и вышел из машины якобы для проверки работы двигателя. А затем откинул спинку водительского сиденья, после чего снял с девушки одежду и попытался изнасиловать. Преступление предотвратили родители жертвы: вторая девушка позвонила им. Они успели доехать до леса и оттащили обвиняемого. Они же вызвали милицию.
Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование заведомо несовершеннолетней и назначили 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
С него также взыскали 4 тысячи рублей компенсации морального вреда.
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Преступление предотвратили родители жертвы.
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