С фейерверками и балами: как в Минске будут встречать Новый год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Всего в Минске в рамках празднования Нового года запланировано более 130 мероприятий, среди которых акция "Наши дети", новогодние балы, театрализованные представления на Октябрьской и Ратушной площадях, праздничные гуляния и ярмарки, рассказали в Мингорисполкоме во вторник.

Будет и семиминутный фейерверк в новогоднюю ночь. Его запустят с огневой точки в Александровском сквере в 1:30. Особое внимание уделят в Мингорисполкоме безопасности в местах скопления людей. В частности, проверят все площадки, детские сады и школы на предмет соответствия необходимым нормам и требованиям.

Также ночью с 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3:00, а наземный общественный транспорт до 4:00.

И про водоснабжение в столице

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что полностью перевести Минск на подземные источники водоснабжения нужно не позднее 2025 года. Он также потребовал особого контроля в реализации этого проекта и недопущения затягивания сроков.

Для этого уже подготовлена предпроектная документация, уже в начале декабря объявлена процедура по выбору проектировщика. А для того, чтобы проект реализовывался быстрее, строительство разделят на несколько очередей.