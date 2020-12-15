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Хлеба нет, но вы держитесь. Гомельских уток посадили на диету, чтобы вороны не устраивали рэкет?

15.12.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утки из гомельского парка «Фестивальный» в теплые края не улетели, сегодня в пруду живут порядка 50 диких особей. Им холодно, а посетителей в парке все меньше, птиц некому кормить. Выживут ли? Этот вопрос «Белка» адресовала орнитологу Зинаиде Горошко.


— Ничего страшного, дикие утки в состоянии сами добывать себе пропитание. Но в парке они будут до тех пор, пока на пруду будет открыта вода. Если ударит мороз, и пруд замерзнет, утки перейдут на Сож и займут там полыньи, — говорит специалист.


Орнитолог подчеркнула, что усердствовать в любви к природе не нужно, иначе будет обратный результат. Летом, в гнездовой период, эти птицы должны питаться сами. Зимой, когда еды мало, их можно подкармливать, но не кормить — это разные вещи. Для подкормки лучше зерно и белый сухой хлеб.



Черный хлеб подойдет в небольших количествах как подкормка, но как полновесный корм он может навредить птице: ученые пока не пришли к единому мнению относительно черного хлеба. Тем не менее оставлять черный хлеб нельзя.

— Его заберут серые вороны. Их и так в городе тьма. Пищи им достаточно: отбирают у тех же уток и потрошат открытые мусорные контейнеры. В общем, чувствуют себя в городе сыто и вольготно, — обозначила другую проблему Зинаида Горошко.


 
 
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Утки из гомельского парка «Фестивальный» в теплые края не улетели, сегодня в пруду живут порядка 50 диких особей. Им холодно, а посетителей в парке все меньше, птиц...
 
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