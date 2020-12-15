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Председателя Белорусской ассоциации журналистов вызывают на допрос по делу о причинении вреда нацбезопасности

15.12.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральный аппарат Следственного комитета вызвал на допрос 16 декабря председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, сообщает сайт БАЖ.


Андрей Бастунец. Фото: БАЖ

Андрея Бастунца вызывают на допрос в 10 утра в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по статье 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Об этом главе БАЖ по телефону сообщил следователь. С чем может быть связан вызов, Андрей Бастунец не знает.

Белорусская ассоциация журналистов — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или способствуют ее развитию. Последние месяцы БАЖ помогает членам организации, чьи права массово нарушаются.

 
 
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Центральный аппарат Следственного комитета вызвал на допрос 16 декабря председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, сообщает сайт БАЖ.
 
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