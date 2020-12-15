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Брестчанина, который водил ночные экскурсии по Брестской крепости, вызвали в милицию

15.12.2020 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанина Петра Пицко, который водил ночные экскурсии по Кобринскому укреплению Брестской крепости, пригласили на беседу в милицию. Поводом стало обращение из городского ЖРЭУ с жалобой на неизвестных, которые разрушают крепостные объекты. Об этом Петр сообщил в видео на своем канале в YouTube.


Любительские ночные экскурсии по крепости Петр Пицко начал проводить несколько недель назад по просьбе знакомых. Тур продолжался около трех часов. За это время группа успевала побывать на восьми разных объектах Кобринского укрепления Брестской крепости. С недавних пор на входах в постройки, которые посещали экскурсанты, появились решетки, а самого Петра вызвали в милицию.

«Позвонили из Ленинского РОВД и пригласили на беседу. Так как поступило заявление от брестского ЖРЭУ о том, что кто-то разрушает Брестскую крепость: ломает стены, решетки, еще что-то творит. И меня в связи с этим решили опросить. Повестку мне не дали, а без нее я никуда не пойду», — рассказал в своем стриме брестчанин.

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«Позвонили из Ленинского РОВД и пригласили на беседу. Рассказали, что поступило заявление от ЖРЭУ города Бреста о том, что кто-то разрушает Брестскую крепость».
 
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