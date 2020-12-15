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Почти две недели ищут жителя деревни Пасека Стародорожского района

15.12.2020 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около двух недель назад пропал житель деревни Пасека Стародорожского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Пропал 45-летний Вячеслав Дмитриев. Мужчина проживает в деревне Пасека Стародорожского района Минской области.

3 декабря он ушел из дома, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180−190 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшем мужчине, пожалуйста, сообщите по номерам телефонов ПСО «Ангел»: +375 29 667−88−82, +375 29 603−88−82 (Солигорск и Слуцк), +375 33 666−60−33, +375 33 666−68−56 (Минск) или 102.

 
 
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Пропал 45-летний Вячеслав Дмитриев. Мужчина проживает в деревне Пасека Стародорожского района Минской области.
 
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