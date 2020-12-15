«Пришла просто посмотреть». В Минске с ажиотажем открыли 20-ую поликлинику после реконструкции

Источник материала: Tut.by

14 декабря на проспекте Пушкина, 16 после реконструкции открыли 20-ую поликлиника. В первый день экскурсию провели для чиновников, а 15 декабря она заработала для пациентов. В первый день в «двадцатку» обратилось более 600 человек. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».



Фото: телеграм-канал «Минск. Официально»

20-ую поликлинику открыли после реконструкции 14 декабря. На открытии была председатель Совета Республики Наталья Кочанова, помощник Президента — инспектор по Минску Александр Барсуков, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок, глава администрации Фрунзенского района столицы Сергей Шкруднев.

За время реконструкции здание выросло на один этаж и обросло четырехэтажной пристройкой. Площадь поликлиники стала больше в два раза и сейчас составляет 10 500 «квадратов».



Фото: телеграм-канал «Минск. Официально»



Фото: телеграм-канал «Минск. Официально»

Агентство «Минск-новости» сообщает , теперь в поликлинике есть водолечебница (но из-за пандемии она временно не будет работать), зал механотерапии, оборудованные рабочие места офтальмолога, ЛОР-врача, которых не было в старом здании. Два стоматологических отделения оснащены новыми стоматологическими установками, теперь их 16.

В первый день работы поликлиники сюда обратилось более 600 человек, из них более 150 — это вызовы врача на дом. При этом мощность поликлиники — 750 посещений в смену.

— Мы даже не ожидали такого ажиотажа, — сказала старшая медсестра-регистратор Алеся Гришковец.





В комментариях пенсионеры делятся эмоциями, рассказывают, что «пришла просто посмотреть» и «на экскурсию». По их мнению, сейчас в поликлинике стало «просто шикарно». Люди хвалят отсутствие очередей, указатели, красоту интерьеров.

Напомним, поликлинику закрыли на реконструкцию в апреле 2019 года. Она работала на проспекте Пушкина, 16 с 1971 года.