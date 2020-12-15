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«Пришла просто посмотреть». В Минске с ажиотажем открыли 20-ую поликлинику после реконструкции
15.12.2020 19:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 декабря на проспекте Пушкина, 16 после реконструкции открыли 20-ую поликлиника. В первый день экскурсию провели для чиновников, а 15 декабря она заработала для пациентов. В первый день в «двадцатку» обратилось более 600 человек. Подробности
20-ую поликлинику открыли после реконструкции 14 декабря. На открытии была председатель Совета Республики Наталья Кочанова, помощник Президента — инспектор по Минску Александр Барсуков, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок, глава администрации Фрунзенского района столицы Сергей Шкруднев.
За время реконструкции здание выросло на один этаж и обросло четырехэтажной пристройкой. Площадь поликлиники стала больше в два раза и сейчас составляет 10 500 «квадратов».
Агентство «Минск-новости»
В первый день работы поликлиники сюда обратилось более 600 человек, из них более 150 — это вызовы врача на дом. При этом мощность поликлиники — 750 посещений в смену.
— Мы даже не ожидали такого ажиотажа, — сказала старшая медсестра-регистратор Алеся Гришковец.
В комментариях пенсионеры делятся эмоциями, рассказывают, что «пришла просто посмотреть» и «на экскурсию». По их мнению, сейчас в поликлинике стало «просто шикарно». Люди хвалят отсутствие очередей, указатели, красоту интерьеров.
Напомним, поликлинику закрыли на реконструкцию в апреле 2019 года. Она работала на проспекте Пушкина, 16 с 1971 года.
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14 декабря на проспекте Пушкина, 16 после реконструкции открыли 20-ую поликлиника. В первый день экскурсию провели для чиновников, а 15 декабря она заработала для...
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