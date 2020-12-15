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В Минске включили новогоднюю иллюминацию. Посмотрели, как выглядит центр города

16.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 декабря в Минске включили новогоднюю иллюминацию. Показываем, как выглядит центр города в новогодних огнях.

В конце ноября на Октябрьской площади установили 30-метровую елку. Недавно ее украсили, а рядом установили световые фигуры — арки, деревья, лошадь с санями. Пиксельная гирлянда на елке постоянно меняет узоры. На проспекте зажглись огни на фонарных столбах в виде люстр на фонарях, заработали световые фигуры в центре и других районах Минска.

Всего в городе установлено 300 световых конструкций и 64 объемные фигуры. Столицу украшают более трех тысяч гирлянд.

Новогодняя иллюминация будет работать до полуночи, в праздники — всю ночь.















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Теги: Минск
 
 
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Всего в Минске установлено 300 световых конструкций и 64 объемные фигуры. Столицу украшают более трех тысяч гирлянд. Новогодняя иллюминация будет работать до...
 
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