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Наследники Майкла Джексона будут судиться с компанией НВО
16.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Наследники американского поп-исполнителя Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против телесети HBO, теперь они получили возможность подать в суд на создателей картины "Покидая Неверленд" за нарушение договоренностей о неразглашении, сообщил ресурс THR.
© REUTERS / MARIO ANZUONI
Родственники певца подавали иск на сумму 100 миллионов долларов США после выхода на экраны документального фильма, в котором Джексона обвинили в педофилии. Они настаивали, что сеть HBO нарушила условия договора, заключенного в 1992 году в отношении концертного фильма "The Dangerous Tour". В документе было предусмотрено, что его положения нужно соблюдать в течение 27 лет.
В итоге суд постановил, что договоренности, прописанные в 1992 году, достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу даже сейчас, хотя прошло 28 лет.
В телесети HBO пока никак не прокомментировали это решение суда.
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Родственники певца подавали иск на сумму 100 миллионов долларов после выхода на экраны документального фильма, в котором Джексона обвинили в педофилии.
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