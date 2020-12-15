Наследники Майкла Джексона будут судиться с компанией НВО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Наследники американского поп-исполнителя Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против телесети HBO, теперь они получили возможность подать в суд на создателей картины "Покидая Неверленд" за нарушение договоренностей о неразглашении, сообщил ресурс THR.

Родственники певца подавали иск на сумму 100 миллионов долларов США после выхода на экраны документального фильма, в котором Джексона обвинили в педофилии. Они настаивали, что сеть HBO нарушила условия договора, заключенного в 1992 году в отношении концертного фильма "The Dangerous Tour". В документе было предусмотрено, что его положения нужно соблюдать в течение 27 лет.

В итоге суд постановил, что договоренности, прописанные в 1992 году, достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу даже сейчас, хотя прошло 28 лет.

В телесети HBO пока никак не прокомментировали это решение суда.