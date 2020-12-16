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«Количество вызовов возросло многократно». Медики из Барановичей написали эмоциональное обращение к горожанам

16.12.2020 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники скорой помощи в Барановичах опубликовали 15 декабря в своем инстаграме эмоциональное обращение к жителям города.

Медики отметили, что количество вызовов скорой помощи сейчас «возросло многократно» и они «стараются помочь каждому, кому действительно нужна экстренная помощь… Но мы понимаем, что прежде всего мы должны мчаться к тем, кому угрожает опасность. Давайте уважать друг друга. Большая просьба: не надо вызывать скорую помощь, если у вас температура ниже 38,5, вы болеете первые сутки, или на всякий случай провериться! Скорая не берет мазки, не делает рентген и КТ. Дайте нам возможность помочь тем, кому мы реально нужнее», — написали медики.

 
 
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«Не надо вызывать скорую помощь, если у вас температура ниже 38,5, вы болеете первые сутки или "на всякий случай провериться"».
 
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