«Количество вызовов возросло многократно». Медики из Барановичей написали эмоциональное обращение к горожанам

Источник материала: Tut.by

Сотрудники скорой помощи в Барановичах опубликовали 15 декабря в своем инстаграме эмоциональное обращение к жителям города.

Медики отметили, что количество вызовов скорой помощи сейчас «возросло многократно» и они «стараются помочь каждому, кому действительно нужна экстренная помощь… Но мы понимаем, что прежде всего мы должны мчаться к тем, кому угрожает опасность. Давайте уважать друг друга. Большая просьба: не надо вызывать скорую помощь, если у вас температура ниже 38,5, вы болеете первые сутки, или на всякий случай провериться! Скорая не берет мазки, не делает рентген и КТ. Дайте нам возможность помочь тем, кому мы реально нужнее», — написали медики.