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«Количество вызовов возросло многократно». Медики из Барановичей написали эмоциональное обращение к горожанам
16.12.2020 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники скорой помощи в Барановичах опубликовали 15 декабря в
Медики отметили, что количество вызовов скорой помощи сейчас «возросло многократно» и они «стараются помочь каждому, кому действительно нужна экстренная помощь… Но мы понимаем, что прежде всего мы должны мчаться к тем, кому угрожает опасность. Давайте уважать друг друга. Большая просьба: не надо вызывать скорую помощь, если у вас температура ниже 38,5, вы болеете первые сутки, или на всякий случай провериться! Скорая не берет мазки, не делает рентген и КТ. Дайте нам возможность помочь тем, кому мы реально нужнее», — написали медики.
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«Количество вызовов возросло многократно». Медики из Барановичей написали эмоциональное обращение к горожанам
«Не надо вызывать скорую помощь, если у вас температура ниже 38,5, вы болеете первые сутки или "на всякий случай провериться"».
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